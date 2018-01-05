時代黨團靜坐 搬音箱被擋喊：馬英九就這樣倒台的！

2018-01-05 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



時代力量立委今晚在總統府前凱道靜坐抗議勞基法修惡，晚間約8點半，疑似工作人員搬音箱要進入現場，與警方發生推擠衝突，有人倒在地上後，音箱與人員在黃國昌帶領下，還是順利進入靜坐區。

黃國昌說，「徐永明只是要走過來，憑什麼粗暴包住，要求警政署給個交代」。

徐永明說，馬英九就是這樣倒台的，今天來是給蔡總統機會，當行政部門暴衝時，總統是全民直選，應該要出來講話，不要被院長、總召「綁架」，大喊「總統！台灣需要妳的領導。」

時代力量人員要搬音箱進入靜坐區，遭警方阻擋。記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

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