時代立委靜坐凱道 批府發言人「官樣文章聽不下去」

2018-01-05 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



時代力量黨團批總務府發言人「官樣文章」。記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

時代力量黨團今晚靜坐總統府前抗議勞基法修惡，晚上8時許，立委們針對中央社新聞報導總統府發言人林鶴明稍早的「請回立法院」發言，痛批「眼睛閉上了嗎？」、「還在講官樣文章，聽不下去」，總統府，應先回去搞清楚修法歷程的荒謬。

徐永明表示，時代力量黨團對總統府發言「很心寒」，難道總統府對修法狀況不了解嗎？行政院、針對修法意向調查，過半勞工是不支持再修法，報告沒送到總統府嗎？

徐說，難道總統府不知道委員會沒好好審查嗎？透過強力多數在立法院做審查嗎？民進黨靠著立法院多數表決通過修勞基法，總統府對事情真的只能這樣回應嗎？蔡總統真的不願意停止休惡法嗎？真的是最關心勞工嗎？

徐強調，「我們不會回去的，希望蔡總統想清楚！」，擁有權利的總統叫發言人說5位請回立法院，那就是「傲慢」。

高潞·以用表示，要求提出相關評估報告，但這個會期看到執政黨的所做所為不是在說服修法的重要性。她說，民進黨在委員會時就該拿出修法依據，確透過多數暴力強行通過，到底是什麼邏輯，真的很難接受。現在執政黨還要創造另一個威權政府嗎？

洪慈庸表示，誰要傻到在寒冷中等待蔡英文的回應，但修正案被送出，「我的詢問根本還沒被回應」，民進黨的民調到2017最後一個工作天才願意拿出來，爭議最大兩條條文，蔡英文總統應要正面回應。

林昶佐表示，沒有人不想要理性討論，但多少委員連發言機會都沒有，行政部門的評估報告很矛盾，剛剛總統府發言人說，「行政部門正在做勞工需求考量評估」，那請問現在為何要修法？現在應該是好好做評估的時候，「總統府發言應該是講給行政院聽的！」

黃國昌說，民進黨全面執政以前給選民什麼承諾，勞基法修正討論兩條，就結束討論送出委員會，他痛批，蔡政府發言人在發言前，要拿出2015年勞工六大政策放在你前面，摸著良心，跟所有解釋，為何現在連七休一都要棄守。