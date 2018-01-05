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民進黨接手議場 清場守門口

2018-01-05 18:57聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

立法院臨時會下周處理勞基法修法，雖然時代力量立委為抗議一度占據議場，但民進黨立委隨即破門進入接手，並將議場清空，坐在門口守候，民進黨立法院黨團總召柯建銘也在場坐鎮。

民進黨立委隨即破門接手議場後，將議場清空，坐在門口守候，民進黨立法院黨團總召柯建...
民進黨立委隨即破門接手議場後，將議場清空，坐在門口守候，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）也在場坐鎮。記者余承翰／攝影
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民進黨立委隨即破門接手議場後，將議場清空，坐在門口守候。記者余承翰／攝影
民進黨立委隨即破門接手議場後，將議場清空，坐在門口守候。記者余承翰／攝影
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時代力量立委為抗議勞基法修法，一度用鎖鏈鎖住各門口占據議場，但隨即被民進黨立委破...
時代力量立委為抗議勞基法修法，一度用鎖鏈鎖住各門口占據議場，但隨即被民進黨立委破門接手占領，只得退出議場。記者余承翰／攝影
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民進黨立法院時代力量

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