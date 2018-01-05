柯建銘酸時力悻悻然離開 稱任何阻撓都徒勞無功

2018-01-05 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院臨時會下周將處理包括鬆綁「七休一」在內的勞基法修法，時代力量為抗議勞基法「修惡」，今天下午會議結束後繼續占領議場，時代力量立委徐永明等人甚至敲破議場玻璃門把手後以鐵鍊反鎖。不過稍早時代力量立委突然拿著「拒絕修惡的鎖鍊」布條，宣布將走出議場並前往總統府前靜坐抗議，議場也因此清空，僅剩民進黨立委在門口輪班駐守，預計將守到下周一。

民進黨團總召柯建銘看著時代力量撤出議場，看似鬆了口氣地說：「下課了。」他稍早受訪時也表示，還好現在立法院議場已經淨空了，至於外面的情形，當然由警力去負責。他也表示，民進黨團下周審查總預算，希望在野黨不要阻撓，盼讓整個臨時會可以順利開會；至於有不同意見，都可以朝野協商來談，任何阻撓都會徒勞無功，呼籲理性對話。

被問到民進黨立委為何從今起開始排班駐守？柯建銘說，這是必要的防禦性措施，現在開始到下周一，黨團會一直輪班，不會停止，希望有些提案能先提。

至於今天有沒有料想到時代力量會占議場？對此柯建銘表示，「時代力量已經沒機會，悻悻然離開了，現在改了另外一招，要到凱道絕食，我們尊重。」

對於議場大門被徐永明等人破壞，立法院長蘇嘉全則說，對這種行為感到相當遺憾；立法院各黨團皆應保持理性問政的態度，在審查法案的正當程序中進行充分討論，尊重國會殿堂的神聖性，讓所有委員都能夠有充分表達意見與合法審查議案的空間。