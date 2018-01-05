親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
違法露營地整頓
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

北市中正區下班尖峰驚傳1600戶停電 台電搶修中

時代力量占議場 陳為廷攜腳踏車鎖被警阻擋

2018-01-05 17:37聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院臨時會下周將處理包括鬆綁「七休一」在內的勞基法修法，時代力量為抗議勞基法「修惡」，今天下午會議結束後繼續占領議場，時代力量立委徐永明等人甚至敲破議場玻璃門把手後將門以鐵鍊反鎖。時代力量黨團助理陳為廷等人稍早希望再攜腳踏車鎖及提籃等「工具」進入議場，不過馬上被警察阻擋，要求不要攜帶危險物品入內。

立院今天因時代力量占領議場，維安再度升高，目前議場內除時代力量立委之外，民進黨、國民黨立委也各據一方；民進黨團已排班守議場至下周一，黨內人士透露，「民進黨不會將舞台留給時代力量。」

時代力量黨團助理陳為廷等人希望再攜腳踏車鎖及提籃等「工具」進入議場，不過馬上被警...
時代力量黨團助理陳為廷等人希望再攜腳踏車鎖及提籃等「工具」進入議場，不過馬上被警察阻擋。記者丘采薇／攝影
分享

時代力量黨團助理陳為廷等人希望再攜腳踏車鎖及提籃等「工具」進入議場，不過馬上被警...
時代力量黨團助理陳為廷等人希望再攜腳踏車鎖及提籃等「工具」進入議場，不過馬上被警察阻擋。記者丘采薇／攝影
分享

時代力量民進黨警察

相關新聞

柯建銘酸時力悻悻然離開 稱任何阻撓都徒勞無功

2018-01-05 18:54

時力轉戰凱道 黃國昌：蔡英文出來面對！

2018-01-05 18:57

議場門鎖再遭破壞 蘇嘉全遺憾盼理性問政

2018-01-05 19:11

時代力量黨團總統府前靜坐抗議勞基法修法

2018-01-05 18:46

徐永明破壞立院市定古蹟？北市議員、官員會勘被拒門外

2018-01-05 18:23

杯葛勞基法修正 國民黨與時力聯手占議場160分鐘

2018-01-05 18:08

影／抗議民進黨強修勞基法 徐永明鐵鏈反鎖議場

2018-01-05 17:17

民進黨團排除障礙 朝野都將夜宿議場2天

2018-01-05 17:12

抗議修「勞基法」徐永明敲破議場玻璃鐵鍊反鎖

2018-01-05 16:25

護理師半夜加班車禍不算職災 立委：別把勞工當錄音帶

2018-01-05 15:54

影／隱形工時過長 台鐵產工抗議：造成過勞

2018-01-05 15:03

民進黨團：臨時會勞基法列首案 時代力量：不要蠻幹

2018-01-05 13:54

影／立院談話會確定臨時會議程 將處理勞基法等6修法

2018-01-05 11:49

孫大千：勞基法修法4盲點 政府資方聯手壓榨勞工

2018-01-05 10:12

監院糾正勞基修法 蘇嘉全批有失高度

2018-01-05 00:22

有你的行業嗎 七休一鬆綁把關機制出爐

2018-01-05 00:22

勞團下周一夜宿立院 不排除激烈行動

2018-01-05 00:22

7休1例外出爐 節日疏運等4樣態鬆綁

2018-01-04 23:18
看更多

熱門文章

遼寧艦南下訓練 劉樂妍：遼寧艦是來保護我們的

2018-01-04 23:00

獨家／違法露營區重傷國土 跨部會六箭整頓

2018-01-04 23:09

陳喬恩酒駕被問哪裡人 黃安：假台獨醉到武統死不醒

2018-01-04 22:34

孫大千聲援羅智強：他對馬陣營仁至義盡

2018-01-05 10:32

惹怨又占用人行道！賴揆官邸施工圍籬趁夜拆除

2018-01-05 10:18

抗議修「勞基法」徐永明敲破議場玻璃鐵鍊反鎖

2018-01-05 16:25

整頓違法露營地 跨部會動起來

2018-01-04 23:52

侯漢廷：勞工低薪 上市櫃公司獲利創紀錄

2018-01-05 07:00

紅害籠罩西部 4縣市應變慢半拍？

2018-01-04 23:56

政治人物口誤是「真傻」還「真話」？ 他講錯話兩德提前統一

2018-01-05 08:00

羅智強感謝孫大千送暖 「馬英九不知道攻擊我的謠言」

2018-01-05 13:51

金華官邸移大門無關風水? 徐弘庭：睜眼說瞎話

2018-01-05 10:26

宛如廢墟！國防部軍備局「傘具儲備庫」 將改文資園區

2018-01-04 20:12

閣揆官邸施工竟占用人行道？北市府明將會勘

2018-01-04 20:32

要檢討公務員俸給？考試院： 沒規劃 大家放心

2018-01-04 20:46

國民黨花蓮縣黨部表決通過 徵召徐榛蔚選縣長

2018-01-04 22:57

蘇嘉全駁徐永明：立院遭破壞是真的 非自導自演

2018-01-05 14:35

露營地大整頓 業者剉著等

2018-01-05 01:22

雷倩：辜嚴倬雲託付 婦聯會不能解散

2018-01-05 00:22

連三年南下…遼寧艦移訓 穿越台灣海峽

2018-01-05 00:00

有你的行業嗎 七休一鬆綁把關機制出爐

2018-01-05 00:22

時代力量占議場 陳為廷攜腳踏車鎖被警阻擋

2018-01-05 17:37

孫大千：勞基法修法4盲點 政府資方聯手壓榨勞工

2018-01-05 10:12

山坡地闢露營區 超過一公頃要環評了

2018-01-05 00:01

觀測站／花蓮若連3屆無人選 民進黨警訊

2018-01-04 23:15

7休1例外出爐 節日疏運等4樣態鬆綁

2018-01-04 23:18

高雄空汙學校快看！這所學校有清淨機、空調跟氣密窗

2018-01-05 11:26

國語日報內部改選紛爭落幕 前董事長林昭賢低調卸任

2018-01-04 19:43

空汙嚴重受不了 中市11校申請裝設空氣清淨機

2018-01-05 11:40

政治人物迷信排行榜 「巨石擋煞免坐牢」頂多第3名

2018-01-05 09:00

立院層層警力拒馬戒備 員警：已在立院夜宿3天

2018-01-05 12:15

教育部聲請遭駁回 北院：國語日報非政府捐助法人

2018-01-05 00:22

追加3倍法律預算 國防部這樣打贏了幻象佣金案

2018-01-05 11:18

查緝風頭上…露營區拋售 整地喊卡

2018-01-05 00:17

杯葛勞基法修正 國民黨與時力聯手占議場160分鐘

2018-01-05 18:08

婦聯會協商轉折 雷倩：有人誤導辜嚴倬雲

2018-01-05 11:41

國民黨新竹市長初選 將是三搶一局面

2018-01-04 23:33

17家農地工廠 3個月只拆5家

2018-01-04 23:48

監院糾正勞基修法 蘇嘉全批有失高度

2018-01-05 00:22

賴揆金華官邸連夜拆圍籬 里長：居民抗議半夜施工吵人

2018-01-05 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top