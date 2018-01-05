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影／立院談話會確定臨時會議程 將處理勞基法等6修法

2018-01-05 11:49聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立法院今天舉行全院委員談話會，確定接下來立法院臨時會的時間和議程，決定從今天下午開始召開臨時會至31日，並通過民進黨立委的提案內容，將處理勞基法修法等6大案；民進黨立委在談話會結束後，坐上主席台，確保接下來的議事能順利進行。

民進黨團總召柯建銘等立委日前提案要求召開臨時會，提案指出，臨時會審議勞基法、攸關稅改的所得稅法、改制為公務機關的農田水利會組織通則、國家住宅及都市更新中心設置條例草案、民國107年度中央政府總預算案，及監察委員人事同意權案等6案。

談話會結束後，國民黨團書記長林為洲帶領國民黨立委到發言台前聚集，拿著手板高喊「搶救空汙，民進黨打假球。」、「勞團怒吼，全民抗暴」、「英德冷血，出賣勞工」、「勞團怒吼，反對修惡勞基法」；民進黨立委則立刻坐上主席台及兩側位置，先佔下主席台，確保下午議事能順利進行。

上午朝野黨團都發表對臨時會的看法，時代力量立委黃國昌說，臨時會已經常態化，要在臨時會要處理的議案都該是在正式會期處理的，現在都在臨時會處理，「臨時會已經成了執政黨的遊戲」，他也批評無法接受這些議案，例如勞基法修惡，同時還有稅改，要讓股利大戶享受最優惠的利益，但勞動者報酬都沒提升。

時代力量立委徐永明說，開臨時會是立法院的恥辱，特別是這麼頻繁地開，臨時會只有執政黨的意志能貫徹，但開個臨時會外面站了一堆警察，在低溫、細雨中站48小時，立院秘書長林志嘉還拿著相機，對著被破壞的門窗拍不停，但如果是審礦業法或空汙法，根本不會這樣，找了那麼多警察護衛，「執政黨在怕什麼？」

林為洲說，國民黨團反對臨時會「常態化」，國民黨是少數，民進黨這一屆每一會期都這樣處理，國民黨團提出4個法案事項列為臨時會內容，第一個是總預算，還有空汙法有共識，全民期待法律放入臨時會討論通過，3個在野黨都同意、支持，只有民進黨不把空汙法排入臨時會，第三是稅改法案相關版本也放入臨時會討論，最後是集遊法要鬆綁，甚至廢除相關版本，也納入法案討論事項內，「民進黨執政以來，陳抗層出不窮，屢屢侵害人權，居然還把陳抗的人，甚至在場的律師，把他們擄走、丟包、放生」，這樣集遊法早該廢除，應該大幅度鬆綁。

民進黨立委蔡易餘上台發言時，表示監察院居然會配合國民黨提出的黨產釋憲，很遺憾是國民黨附隨組織，國民黨立委林德福在台下大喊「那就廢掉監察院啊」，國民黨立委曾銘宗上台發言時也回擊，既然民進黨認為監察院是國民黨附隨組織，那就去跟蔡英文總統報告，而且還要提名監委人選，根本是前後矛盾，他要表達強烈抗議。

國民黨團抗議臨時會議程。記者徐偉真／攝影
國民黨團抗議臨時會議程。記者徐偉真／攝影
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國民黨團抗議臨時會議程。記者徐偉真／攝影
國民黨團抗議臨時會議程。記者徐偉真／攝影
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