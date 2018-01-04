7休1例外出爐 節日疏運等4樣態鬆綁

2018-01-04 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



立院明將舉行臨時會，勞基法修法被列為優先法案，近日修法爭議不斷，勞動部剛剛公布，七休一例外行業研擬擴大為4樣，包含節日疏運、工作地點偏遠、工作狀況特殊如海外等，再增加「有非經常性工作」，勞部承諾，將與目的事業主管機關討論研擬行政措施把關。

據了解，行政院長賴清德盼將各種彈性設定「明確要件」，避免企業濫用，勞動部著手研擬。

勞動部政務次長施克和表示，可適用七休一例外的行業，將延續去年七休一三種工作情況例外函釋，企業只要符合，年節假日應公眾便利所需、工作地點偏遠、海外和船艦等工作地點特殊即可適用，此次修法再加上企業若有「非經常性工作」，如教育訓練長達六天等也可連續工作達十二天等。

施克和說，可適用七休一例外的行業將由目的事業主管機關指定、勞動部與專家學者討論後公告，最後公告行業時，「一定會綁定行政措施」來把關。

舉例來說，因藝術展演，音樂、舞台等支援性產業必須配合，此類「非經常工作」，企業得將相關證明，交由目的事業主管機關才可使用鬆綁七休一。又或者行業可使用時間、次數等。