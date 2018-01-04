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防範勞團突襲 勞動部廣場變裝了

2018-01-04 11:34經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞基法即將在立院闖關，為防範勞團突襲，勞動部前廣場今天戒備森嚴、如臨大敵，除了原先的拒馬，又增加巨型欄杆，將廣場全面佔滿，幾無通道。記者陳素玲/攝影

勞基法即將在立院闖關，為防範勞團突襲，勞動部前廣場今天戒備森嚴、如臨大敵，除了原...
勞基法即將在立院闖關，為防範勞團突襲，勞動部前廣場今天戒備森嚴、如臨大敵，除了原先的拒馬，又增加巨型欄杆，將廣場全面佔滿，幾無通道。記者陳素玲/攝影
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勞基法即將在立院闖關，為防範勞團突襲，勞動部前廣場今天戒備森嚴、如臨大敵，除了原先的拒馬，又增加巨型欄杆，將廣場全面佔滿，幾無通道。記者陳素玲/攝影
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勞基法即將在立院闖關，為防範勞團突襲，勞動部前廣場今天戒備森嚴、如臨大敵，除了原先的拒馬，又增加巨型欄杆，將廣場全面佔滿，幾無通道。記者陳素玲/攝影
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勞基法即將在立院闖關，為防範勞團突襲，勞動部前廣場今天戒備森嚴、如臨大敵，除了原先的拒馬，又增加巨型欄杆，將廣場全面佔滿，幾無通道。記者陳素玲/攝影
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勞團勞動部勞基法

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