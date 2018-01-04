新聞眼／政院被糾正推給立院？ 共享變共業？

2018-01-04 00:32 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



立法院臨時會周五召開，勞基法修正案視為優先審查法案，由於勞工團體誓言阻撓，行政院周邊早已架起層層拒馬防範。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

監察院昨天針對前年底勞基法的一例一休修法，對行政院提出糾正。行政院的反應竟然是把責任推給立法院，稱爭議高的法案是經過立委修正後的版本，行政院只能依法行政。在民進黨已然完全執政的情況下，這種說法顯然站不住腳；這樣的推託，也暴露民進黨在推動勞基法修法時，面臨的矛盾與困境。

之所以推動一例一休，蔡政府的初衷當然是希望全國勞工能夠「共享」勞動條件上升的成果。但選舉時的支票開得太大，一例一休本身又有施行上的困難，才使得修法過程中爭議不斷，並在沒有充分溝通的情況下，就強渡關山，通過修法。

修法過程中的缺乏共識，也展現在民進黨自己內部。當時民進黨立院黨團幹部吳秉叡，甚至說氣話「不支持一例一休，可以不投給民進黨」。結果是勞基法修法不到一年，「共享」卻變成了「共業」，民進黨從總統、行政院、勞動部乃至立委都受傷不少；如今被監察院糾正，儘管不痛不癢，政院還是只能把「共業」推出去，只因無法為當初的草率自圓其說。

立法院臨時會馬上要召開，排在第一案的，還是勞基法的一例一休修法。然而這次修法的版本，勞團更為不滿；不管民進黨內部或在野黨的反彈，也更勝於以往。愛因斯坦有句名言，「天下最愚蠢的，就是不斷做重複的事，卻期待有相同的結果」，可以預見，臨時會的最終結局將是民進黨以多數通過修法，但若最後同樣是在缺乏共識之下強渡關山，蔡政府怎能期待有不同結局？

年底就要選舉，勞基法要成為蔡政府拿出來爭取選票的政績恐怕已經不太容易，最好的狀況就是不要成為民進黨候選人的「共業」而已。撇開政治效應不談，民進黨更應該在意的，是不要讓勞基法的再修正成為全民的「共業」。如何爭取最大共識，讓政策成果為全民共享，才是蔡政府要思考的問題。