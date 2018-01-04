親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

新聞眼／政院被糾正推給立院？ 共享變共業？

2018-01-04 00:32聯合報 本報記者李光儀

立法院臨時會周五召開，勞基法修正案視為優先審查法案，由於勞工團體誓言阻撓，行政院...
立法院臨時會周五召開，勞基法修正案視為優先審查法案，由於勞工團體誓言阻撓，行政院周邊早已架起層層拒馬防範。 記者杜建重／攝影
分享

監察院昨天針對前年底勞基法的一例一休修法，對行政院提出糾正。行政院的反應竟然是把責任推給立法院，稱爭議高的法案是經過立委修正後的版本，行政院只能依法行政。在民進黨已然完全執政的情況下，這種說法顯然站不住腳；這樣的推託，也暴露民進黨在推動勞基法修法時，面臨的矛盾與困境。

之所以推動一例一休，蔡政府的初衷當然是希望全國勞工能夠「共享」勞動條件上升的成果。但選舉時的支票開得太大，一例一休本身又有施行上的困難，才使得修法過程中爭議不斷，並在沒有充分溝通的情況下，就強渡關山，通過修法。

修法過程中的缺乏共識，也展現在民進黨自己內部。當時民進黨立院黨團幹部吳秉叡，甚至說氣話「不支持一例一休，可以不投給民進黨」。結果是勞基法修法不到一年，「共享」卻變成了「共業」，民進黨從總統、行政院、勞動部乃至立委都受傷不少；如今被監察院糾正，儘管不痛不癢，政院還是只能把「共業」推出去，只因無法為當初的草率自圓其說。

立法院臨時會馬上要召開，排在第一案的，還是勞基法的一例一休修法。然而這次修法的版本，勞團更為不滿；不管民進黨內部或在野黨的反彈，也更勝於以往。愛因斯坦有句名言，「天下最愚蠢的，就是不斷做重複的事，卻期待有相同的結果」，可以預見，臨時會的最終結局將是民進黨以多數通過修法，但若最後同樣是在缺乏共識之下強渡關山，蔡政府怎能期待有不同結局？

年底就要選舉，勞基法要成為蔡政府拿出來爭取選票的政績恐怕已經不太容易，最好的狀況就是不要成為民進黨候選人的「共業」而已。撇開政治效應不談，民進黨更應該在意的，是不要讓勞基法的再修正成為全民的「共業」。如何爭取最大共識，讓政策成果為全民共享，才是蔡政府要思考的問題。

民進黨一例一休選舉勞動部

相關新聞

「一例一休 輕率修法」監院糾正政院、勞動部

2018-01-03 23:37

勞基法列首案 立院臨會硝煙起

2018-01-04 00:20

監院糾正 政院：修法是立院的決定…

2018-01-04 00:29

環團砲轟：立院臨會竟不審礦業法、空汙法

2018-01-04 00:24

修法遭糾正…行政院推給立法院 何欣純：應共同檢討

2018-01-03 20:02

影／勞基法一修再修 監院糾正政院、勞動部

2018-01-03 18:43

勞基法修法提高加班時數 數據神打臉

2018-01-03 18:02

「一例一休」被糾正 行政院推給立法院

2018-01-03 17:29

遭監察院糾正勞基法修法 勞動部：感謝

2018-01-03 17:23

反對勞基法修惡 海外青年團體拍照打卡響應

2018-01-03 15:24

勞動部內外都有事 基層自嘲一例一休部

2018-01-03 14:05

觀察站╱一路勉強配合修法？林美珠真的累了

2018-01-03 14:04

勞團貼出勞基法修惡英文版 全球連署

2018-01-03 14:03

冷眼集╱修勞基法 真的比空汙法、礦業法重要？

2018-01-03 14:02

勞基法修法評估不足 監察院糾正行政院與勞動部

2018-01-03 13:45

【即時短評】臨時會優先處理勞基法 資方彈性不能等？

2018-01-03 12:40

評／政府瀆職，才是勞基法修惡的根源

2018-01-03 12:22
看更多

熱門文章

記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

2018-01-03 15:08

國軍新加熱式餐盒好吃 陸軍自謂超越小七趕上新加坡

2018-01-03 12:09

中國大陸擬大舉聘僱我人才 馬英九：高興都來不及

2018-01-03 15:40

邱毅：看到馬英九的孤單身影 彷佛看到無力的自己

2018-01-03 18:15

禁五星旗遭駁 姚文智：禁掛我國旗者修法限掛其國旗

2018-01-03 22:20

認兩岸應承認分治事實 馬英九：最先搞兩個中國是大陸

2018-01-03 15:53

競選看板出現日文網友議論 議員參選人：創意

2018-01-03 12:08

護照出包用貼紙補救 李茂生酸：不得貼封面

2018-01-03 07:10

基層領比科長多…薪俸公平性 考委喊檢討

2018-01-03 14:19

搶救低薪 孫大千再轟吳敦義：國民黨睡著嗎？

2018-01-03 08:51

反共義士范園焱去世 享壽83歲

2018-01-03 22:03

國軍新版野戰口糧 肉乾變大片了

2018-01-03 10:43

失蹤飛官妻訴哀情 馮世寬：國軍從未忘記何子雨

2018-01-03 17:53

蔡政府軍公教年改惹議 孫文學校推「年金信賴保護公投」

2018-01-03 11:23

薪俸高的背後…外勤警領多？爆肝換來的

2018-01-03 14:21

國民黨新竹市長初選 林耕仁率先登記

2018-01-03 12:04

馬英九告邢泰釗洩密 北檢分他案由主任檢察官偵辦

2018-01-03 10:48

國民黨桃園市長未定 至少6人有意參選

2018-01-03 13:46

「一例一休」被糾正 行政院推給立法院

2018-01-03 17:29

「未來軍購」知多少 台灣真被當凱子繳保護費嗎

2018-01-03 08:00

馬英九三中案過年前將起訴？北檢：報告後再回應

2018-01-03 09:56

「別花錢在王炳忠身上」 王定宇籲陸處理空汙

2018-01-03 10:24

力推電動機車 經部：未來5年建立3310座充換電站

2018-01-03 13:06

【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23

馬英九新春將遭起訴？ 北檢：純屬臆測

2018-01-03 19:09

超前部署防制陸船 海巡艦艇將進駐七美

2018-01-03 19:54

【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23

7架UH-1H直升機交7校 直降校園學生驚呼

2018-01-03 13:30

民眾提案禁五星旗 法務部：不予採納

2018-01-03 14:16

國軍加熱式餐盒 這8種超鹹口味遭官兵打槍不量產

2018-01-03 12:38

為蔡政府兩岸提解方 馬英九：無統一共識就續深化交流

2018-01-03 15:32

周刊爆曾與馬英九談中視賣保力達 蔡正元：從無此事

2018-01-03 12:09

民進黨再請吃麥當勞 藍委諷：光吃有用嗎？

2018-01-03 17:04

馬英九三中案農曆年間將起訴？ 蔡正元：早就聽說了

2018-01-03 11:04

一個天空兩個台灣 PM2.5南北差距再拉大

2018-01-03 11:35

黨產條例違憲？ 邱大展籲立即「停止運作！」

2018-01-03 17:06

進入「公投元年」？蔡英文公布新法 周五起可提公投案

2018-01-04 00:16

勞基法修法提高加班時數 數據神打臉

2018-01-03 18:02

馮世寬遭點名撤換 國防部：有上任就有卸任

2018-01-03 11:36

影／王炳忠案 國防部：4現役、2退役軍人列證人

2018-01-03 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top