修法遭糾正…行政院推給立法院 何欣純：應共同檢討

2018-01-03 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨團書記長何欣純。聯合報系資料照 分享 facebook

監察院今天糾正行政院及勞動部，但行政院下午回應反指被監察院認為「爭議高」的法案是由立法院決議通過，試圖擺脫干係。對此，民進黨立法院黨團書記長何欣純表示，行政院和立法院都應當檢討，一起努力完成修法，「對於監察院糾正報告黨團表示尊重」。時代力量立法院黨團副總召高路‧以用‧巴魕剌表示，監察院點出勞動部問題，勞動部應該正視，並將焦點放在如何落實勞動檢查，而非放寬對資方有利條件。

監察院今天糾正行政院及勞動部，指勞動基準法於2016年12月修正時，勞動部事前評估不足，行政院審查時也認為無需緩衝期，肇致相關各界措手不及。但行政院下午回應表示，被監察院認為「爭議高」的法案，係經立委修正動議通過的版本，而立法院三讀通過的法案，行政院必須依法行政；有關法案的施行是否預留緩衝的施行日期，也是立法院的決定。

何欣純指出，2016年修法時的社會氛圍及狀況，理性討論空間實在不大，衍伸出事後影響所預料不及地方行政院和立法院都應當檢討，立法院也是為了補足之前不周延之處提出修法。對於監察院糾正報告黨團表示尊重，行政院及立法院也會一起努力將勞基法修法完善。

高路‧以用‧巴魕剌表示，當初黨團通過提案包含輪休間隔11小時和相關工資明等部分。監察院點出勞動部問題，勞動部應該正視，並將焦點放在如何落實勞動檢查，而非放寬對資方有利條件，除此之外，黨團也主張將之前修法砍掉的七天假再次還給勞工，並在今天上午黨團大會討論是否針對勞基法提出修正動議。