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勞基法修法 民進黨多處黨部大門今紛被貼符惡整

2017-12-31 14:12聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

民進黨主導修改勞基法，引發基層不滿，各地黨部今天一早紛紛發現遭到貼滿黃色符令，由於符上有「過勞人民在此百無禁忌」等字樣，黨部研判與修法有關。

民進黨台南市黨部今日上午發現，市黨部門口以及騎樓被貼滿黃色符令，已第一時間報警處理，調閱周邊監視器，現場蒐證，依法偵辦中。

民進黨台南市黨部表示，符令上有「過勞人民在此百無禁忌」等字樣，而且同時間，民進黨台中黨部，屏東黨部，南投黨部等，也被發現門口被貼滿符令，研判應是昨日立法院處理相關政策，包含一例一休，勞基法法案，引發不滿，而產生的抗議行為。

民進市黨部表示，民進黨部是一個開放公開的場所，隨時歡迎民眾來表達任何意見跟訴求，就像去年的同婚法案，有四、五百人到黨部陳情，主委顏純左也是親自接待，並且代轉其陳情書到中央黨部，前天有數十位資深黨員來市黨部抗議，主委也是親自接受陳情書，並且協助向中央反應。

顏純左表示，歡迎所有有意見要反應的民眾，隨時跟市黨部、或者是顏純左主委本人聯絡，大家一起討論，我們也會將民眾的心聲，反應至中央黨部或相關單位，希望透過公開的討論，能讓政策更符合人民的需求，達到民進黨推動法案修正的目的，而不要讓過激的行為或不適當的舉動，造成遺憾。

民進黨台南市黨部昨晚遭人貼滿符咒，由於各地黨部都被惡搞，研判與勞基法修法有關。圖...
民進黨台南市黨部昨晚遭人貼滿符咒，由於各地黨部都被惡搞，研判與勞基法修法有關。圖／黨部提供
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民進黨台南市黨部昨晚遭人貼滿符咒，由於各地黨部都被惡搞，研判與勞基法修法有關。圖...
民進黨台南市黨部昨晚遭人貼滿符咒，由於各地黨部都被惡搞，研判與勞基法修法有關。圖／黨部提供
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民進黨台南市黨部昨晚遭人貼滿符咒，由於各地黨部都被惡搞，研判與勞基法修法有關。圖...
民進黨台南市黨部昨晚遭人貼滿符咒，由於各地黨部都被惡搞，研判與勞基法修法有關。圖／黨部提供
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民進黨顏純左過勞
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