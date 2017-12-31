勞基法修法 民進黨多處黨部大門今紛被貼符惡整

2017-12-31 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



民進黨主導修改勞基法，引發基層不滿，各地黨部今天一早紛紛發現遭到貼滿黃色符令，由於符上有「過勞人民在此百無禁忌」等字樣，黨部研判與修法有關。

民進黨台南市黨部今日上午發現，市黨部門口以及騎樓被貼滿黃色符令，已第一時間報警處理，調閱周邊監視器，現場蒐證，依法偵辦中。

民進黨台南市黨部表示，符令上有「過勞人民在此百無禁忌」等字樣，而且同時間，民進黨台中黨部，屏東黨部，南投黨部等，也被發現門口被貼滿符令，研判應是昨日立法院處理相關政策，包含一例一休，勞基法法案，引發不滿，而產生的抗議行為。

民進市黨部表示，民進黨部是一個開放公開的場所，隨時歡迎民眾來表達任何意見跟訴求，就像去年的同婚法案，有四、五百人到黨部陳情，主委顏純左也是親自接待，並且代轉其陳情書到中央黨部，前天有數十位資深黨員來市黨部抗議，主委也是親自接受陳情書，並且協助向中央反應。