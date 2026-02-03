軍購條例遭封殺引美國會議員關切 林佳龍：國際會擔心自我防衛決心

藍白封殺軍購特別預算條例草案付委審查，引發美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）發文關切。外交部長林佳龍表示，國際上可能會擔心台灣是不是有防衛自己的決心。

威克爾轉發彭博資訊的報導表示：「看到台灣國會在野黨如此大幅削減賴總統的國防預算，我感到失望。」他指出：「原先的提案為迫切需要的武器系統提供經費。台灣的國會應該重新考慮，特別是在中國威脅升高之際。」

林佳龍在參觀台北國際書展時接受媒體訪問，他說，國防預算是在美國跨黨派支持下，由台美雙方政府就台灣國防所需的武器裝備，經過很多的努力爭取到的；時間很急迫，台灣必須加速增強自我防衛的能力與決心，所以他可以理解國際的關心，特別是美國參眾兩院，在他們全力的支持之下，現在軍購條例草案連付委都沒有，「我想國際上可能會擔心台灣是不是有防衛自己的決心。」

林佳龍指出，外交跟國防都是全民的事情，超越黨派，他呼籲立法院能加速付委審查，得先付委才能具體討論，現在連這一步都沒有，立法院又休會了（新會期報到，尚未開議），難免在國際上面會有些質疑。

林佳龍指出，給國際的訊息，值得台灣在野黨深思，他期待不管有什麼不同的意見，都能夠進入實質審查。

此外，對於美國與阿根廷宣布退出若干聯合國體系的組織，林佳龍指出，台灣依然要爭取參與包含聯合國周邊在內的國際組織，無論是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）和氣候變化綱要公約等。