美參議員批在野刪國防預算 國民黨：資訊不充分 甚感遺憾

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院會。圖／本報資料照。（記者陳正興／攝影）
美國參議院軍委會主席韋克爾透過社群平台指出，台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國大陸威脅加劇，立法院應重新考慮。國民黨今天說，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

國民黨指出，美國總統川普預計四月訪問中國大陸，增進中美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢，穩定區域局勢的開路先鋒。

國民黨對民進黨提出質問，20萬軍人每月每人加薪3萬元，一個月60億元，一年加年終800億元，8年6400億元，民進黨為什麼不同意。

國民黨說，美國士兵平均月薪新台幣7萬元，士官長可月領31萬元，中士薪水比台灣的少將還高。請問韋克爾，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

國民黨 美國 國防預算

