聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委顏寬恒。圖／聯合報系資料照片
立委開始新會期報到，立法院在上會期院會最後一天，三讀通過「立法院組織法」修正案，外界屢傳是為國民黨立委顏寬恒的助理費案解套，事實上修法是為增加立院助理權益，但執政黨仍將之稱為「顏寬恒條款」。顏寬恒今表示，他對有心人士如此稱呼修法，感到非常無奈。

立法院在1月30日三讀通過立法院組織法修正案，明確定義立法院每年以公務預算編列立委「補助費用」，項目不限定是助理薪資，還可發專業加給、年終獎金等，新法實施日期為下一屆立委才適用。但相關修法被執政黨稱為「顏寬恒條款」，賴清德總統昨也說希望全國的民眾能夠評評理。

針對立法院組織法相關修法，顏寬恒表示，「再努力吧，再加油吧」。被問此次修法是否針對他個人，他說，「不會啊」，這是關於立法院助理所有福利跟權利，有心人故意要稱為「顏寬恒條款」，這也無可奈何，非常無奈。

記者為採訪追問，遇到樓梯台階，顏寬恒不忘提醒記者小心。

顏寬恒 立法院 修法

相關新聞

立院修組織法被稱「顏寬恒條款」 本人喊話：非常無奈

立委開始新會期報到，立法院在上會期院會最後一天，三讀通過「立法院組織法」修正案，外界屢傳是為國民黨立委顏寬恒的助理費案解...

總統又槓立院…盼全民評理 藍白批造謠

立法院新會期昨天辦理立委報到，賴清德總統表示，在野黨於結束的預算會期，對福國利民的中央政府總預算案沒有任何審查，卻用盡全...

新聞眼／若要全民評理 總統請先講理

立法院新會期昨天報到，面對今年度中央政府總預算案、軍購特別條例草案持續卡關，賴清德總統不思遞出橄欖枝與在野黨溝通，反而當...

賴總統盼民眾評評理 國民黨團盼國人公評：嚴格監督有錯？

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立法院黨團表示，總預算違...

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立委許宇甄批評，人民以大...

賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

立法院會上周三讀修正通過「衛星廣播電視法」等有爭議法案，賴清德總統今天要全民評評理，同時請託立法院黨韓國瑜發揮功能。民眾...

