新聞眼／若要全民評理 總統請先講理

聯合報／ 本報記者唐筱恬

立法院新會期昨天報到，面對今年度中央政府總預算案、軍購特別條例草案持續卡關，賴清德總統不思遞出橄欖枝與在野黨溝通，反而當起「名嘴」火力全開，先是批在野黨侵犯行政權，又要全民評評理，不過，總預算卡關的癥結在於行政院不依法編列軍人加薪在先，賴總統要全民評理之前，不是該先講理嗎？

賴總統上任快滿兩年，至今仍是一黨獨大思維，完全無視「朝小野大」，必須用心與在野黨協調。像是軍購特別條例草案，在野都強調不反對合理的國防預算，本可以良性互動，尋求共識，但賴總統既不願赴立院國情報告，更轟民眾黨立院黨團自提軍購條例版本是侵犯行政權。依憲政體制，政院提案本來就須經國會同意，國會更擁有憲法賦予的提案權，何來「侵犯行政權」之說？

賴總統針對立院清倉法案左右開弓，批評藍白強行通過「顏寬恒條款」與「中天條款」。但其實，立法院三讀這兩法案，都未有回溯條款，例如修正後的衛星廣播電視法是指電視台勝訴後才可依法復台，中天也必須打贏了官司才能復台，不是無條件回到五十二台。

另外，立院組織法將助理費定義為補助，是從下屆立委開始適用，僅能讓捲入助理費的立委顏寬恒、林岱樺等人向法院主張從新從寬，無法直接除罪。反倒是，二○二二年當時國會多數的民進黨立委修正「會計法」，毫不避諱在法條寫「如涉刑事責任者，不罰」，直接幫前總統陳水扁除罪，才是量身打造。

賴總統還批評國民黨修正不當黨產條例，但回顧民進黨執政時期藉轉型正義之名，沒收國民黨所有黨產，國民黨至今都還負債廿幾億元、付不出黨工退休金；藍白以多數席次修法，可視為對昔日民進黨占國會多數修法的「校正回歸」，至於方式是否適當，人民自有公評，也會在下一次選舉用選票檢驗。

在野聯手修法，是否合於程序、有無失之偏頗，都是可受公評之事；但賴總統僅站在行政部門及執政者的角度，無視國會自治及在野監督的立場，就要「全民評評理」？若要全民評理，起碼要把事實都完整揭露在國人面前，讓大家看看：政院刻意不編軍警消的預算合理嗎？國防特別預算有無花在刀口上？

賴清德 總預算

總統又槓立院 盼全民評理 藍白批造謠

立法院新會期昨天辦理立委報到，賴清德總統表示，在野黨於結束的預算會期，對福國利民的中央政府總預算案沒有任何審查，卻用盡全...

新聞眼／若要全民評理 總統請先講理

立法院新會期昨天報到，面對今年度中央政府總預算案、軍購特別條例草案持續卡關，賴清德總統不思遞出橄欖枝與在野黨溝通，反而當...

賴總統盼民眾評評理 國民黨團盼國人公評：嚴格監督有錯？

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立法院黨團表示，總預算違...

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立委許宇甄批評，人民以大...

賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

立法院會上周三讀修正通過「衛星廣播電視法」等有爭議法案，賴清德總統今天要全民評評理，同時請託立法院黨韓國瑜發揮功能。民眾...

綠營列韓國瑜三大罪狀 籲新會期調和鼎鼐、勿再偏袒

立法院新會期今起報到，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤列出立法院長韓國瑜踐踏民主程序、不中立及不挺國家等三項罪狀；民進黨立...

