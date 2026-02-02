賴總統盼民眾評評理 國民黨團盼國人公評：嚴格監督有錯？

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立法院黨團表示，總預算違法、卡關的根本原因在民進黨政府自己違法在先，也請全民公評，立法院嚴格監督把關有錯？或是行政強迫立法買單才是民主倒退。

立法院上周五結束預算會期，今天開始新會期立委報到，賴清德總統今表示，在野黨於預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，卻強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻撓國防特別條例，盼全國民眾能評評理。賴總統也向立法院長韓國瑜喊話，希望韓能發揮功能，讓相關預算盡速完成審議。

國民黨團書記長林沛祥直呼，造成今年中央政府總預算違法、卡關的根本原因，不在立法院，是在行政院與民進黨政府自己，面對三讀通過法案卻不依法編列預算，政府毀憲亂政在先，才是真正踐踏民主、違法亂政。請全體國人公評，立法院三讀通過的法律，行政院卻拒絕依法編列預算，這不是違法，什麼才是違法？

林沛祥指出，近年來立法院依法三讀通過多項攸關軍公教、警消、基層公務人員權益法案，這些法律明文規定政府應負擔的給付與制度責任，行政院卻在編列年度總預算時選擇性忽視、刻意不編，形同架空國會、踐踏法治。

林沛祥強調，更嚴重的是，行政院一邊不依法編足經費，另一邊卻把責任推給立法院，指控在野黨「刪預算、擋預算」，實際上卻是民進黨政府用違法的預算，強迫立法院背書，這才是當前總預算最大爭議之所在。

國民黨團表示，三讀通過的法律具有最高拘束力，行政院沒有選擇性執行的空間；真正被刻薄的，是軍公教、警消與基層公務人員；立法院長的職責是議事中立，不是替行政院護航違法預算。

國民黨團呼籲，請行政院先把預算編合法、編完整，立法院自然可以理性、快速審查，今天總預算陷入僵局，不是因為在野黨杯葛，而是因為民進黨政府違法在先。

國民黨團也盼全體國人公評，立法院依法嚴格監督把關有錯？或是行政院違法編預算卻強迫立法院全數買單，才是真正的民主倒退？