快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立委許宇甄批評，人民以大罷免32:0結果否定民進黨操作政治及仇恨，裁判非常清晰，是賴總統自己在裝睡，還當一個只會噴政治口水的「名嘴總統」，總統格局盡失。

立法院上周五結束預算會期，今天開始新會期立委報到，賴清德總統今表示，在野黨於預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，卻強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻撓國防特別條例，盼全國民眾能評評理。

許宇甄批評，賴總統今日談話完全沒有國家元首高度，通篇發言錯誤百出，甚至將正常的國會修法貼上標籤，這種政治操作的手法與政論節目的「名嘴」無異，只剩下打嘴炮與抹黑，令人感到極度遺憾。

許宇甄指出，賴總統口中所謂的「國民黨再擁有黨產」完全是假議題，救國團非國民黨附隨組織，何來回歸黨產之說？至於「衛廣法」與「立法院組織法」的修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作的法治工程，絕非賴清德口中抹黑的「因人設事」。

許宇甄駁斥，賴總統對總預算的發言根本是倒果為因、惡人先告狀，總預算之所以無法順利審查，根本原因在於行政院帶頭違法，不依法編列已三讀的「軍人加薪」及「提升警消的退休金替代率」之預算，立法院又要如何審查？這種是非不分的態度，才是國家空轉的最大元兇。

針對賴總統說要「請全民評評理」，許宇甄表示，台灣人民的道理講得很清楚，是賴清德自己裝睡叫不醒，大罷免以32:0的懸殊比例慘遭民意封殺，這難道不是人民對民進黨操作政治、仇恨的否定？人民期待的是立法院發揮監督制衡的功能，而不是看著行政權無止盡地對抗國會。

許宇甄指出，「美麗島電子報」最新民調顯示，賴總統的執政不滿意度仍舊高於滿意度，人民的裁判已經非常清晰，面對如此清晰的民意訊號，賴總統充耳不聞，繼續躲在同溫層裡取暖。

許宇甄呼籲，賴總統應盡速放下心中的「我執」與鬥爭思維，停止對在野黨的政治攻擊，放下手中那把挑起內鬥的屠刀，真正尊重國會的職權，與在野黨攜手解決國家面臨的問題，不要再當一個只會噴政治口水的「名嘴總統」。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受聯訪時表示，在野黨強行通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻擾國防特別條例，盼全國民眾能評評理。記者許正宏／攝影
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受聯訪時表示，在野黨強行通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻擾國防特別條例，盼全國民眾能評評理。記者許正宏／攝影

許宇甄 立法院 賴清德 大罷免 總預算 國民黨

延伸閱讀

即時短評／賴清德面對政局內外艱困 當大開大闔察納雅言

涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪

影／藍白阻撓總預算卻通過顏寬恒、中天條款 賴清德：盼民眾評評理

民進黨喊在野勿拖審美台關稅協議 許宇甄：民進黨蓋牌黑箱還甩鍋

相關新聞

影／藍白阻撓總預算卻通過顏寬恒、中天條款 賴清德：盼民眾評評理

立法院上周五結束預算會期，今天開始新會期立委報到，賴清德總統今表示，在野黨於預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何...

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，府院評估救濟途徑時，也納入「不副署」可能性...

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

針對立法院上會期通過的法案，賴清德總統今天批藍白阻撓總預算卻通過爭議法案「請民眾評評理」。國民黨立委許宇甄批評，人民以大...

賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

立法院會上周三讀修正通過「衛星廣播電視法」等有爭議法案，賴清德總統今天要全民評評理，同時請託立法院黨韓國瑜發揮功能。民眾...

綠營列韓國瑜三大罪狀 籲新會期調和鼎鼐、勿再偏袒

立法院新會期今起報到，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤列出立法院長韓國瑜踐踏民主程序、不中立及不挺國家等三項罪狀；民進黨立...

影／指藍白擋總預算卻通過3爭議法案 賴清德總統：盼民眾評評理

農曆春節將至，賴清德總統今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。