賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

立法院會上周三讀修正通過「衛星廣播電視法」等有爭議法案，賴清德總統今天要全民評評理，同時請託立法院黨韓國瑜發揮功能。民眾黨主席黃國昌表示，這是賴總統在帶頭造謠，立法院沒有通過助理費除罪化修法，反倒是民進黨主導國務機要費除罪化，搞除罪化、因人設事才是太有經驗。

立法院上周接連通過「衛星廣播電視法」、「不當黨產條例」及「立法院組織法」修正案，賴總統今天受訪時表示，國民黨及民眾黨用盡全力因人設事、強行表決通過「顏寬恒條款」及「中天條款」，同時也修法讓國民黨再度擁有黨產，「這樣做到底對不對，希望全國民眾能夠評評理。」

黃國昌中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，針對賴總統「因人設事」等相關說法，黃國昌反嗆賴總統帶頭造謠，就連民進黨立委莊瑞雄都直言，這次修法根本不是除罪化、無法適用國民黨立委顏寬恒，沒想到都能被民進黨抹黑成「顏寬恒條款」。

黃國昌說，民進黨利用媒體與網軍側翼優勢，持續鋪天蓋地散播假訊息，什麼叫做所謂的除罪化修法，賴總統跟民進黨非常清楚，第十屆立法院處理國務機要費除罪化，正是由民進黨立委推動會計法修法，「他們對於搞除罪化、因人設事太有經驗。」

黃國昌也說，麻煩賴總統回去把條文看清楚，相較於民進黨立委推動會計法修法，在野黨立委修正立法院組織法哪裡在搞因人設事、搞除罪化等。

針對衛星廣播電視法，黃國昌表示，民進黨立委宣稱是「中天條款」，然而國家通訊傳播委員會（NCC）出面反駁，中天電視根本無法適用新法，民進黨僅是為了發動政治攻擊，「（法律）度的規定，全部丟到垃圾桶，一切都是民進黨說了算。」

黃國昌說明，立法院通過衛廣法修正案，中天電視也無法立即復照，因為要看行政訴訟的最後結果，完全依照法律規定，該怎麼辦就怎麼辦。

至於不當黨產條例，黃國昌則說，不當黨產當然應該追討回來，民眾黨的立場沒有任何改變，但是在追求轉型正義的過程，絕對不能濫殺無辜，救國團過去幾十年來，都是在做公益辦活動，沒有道理現在就要趕盡殺絕。