綠營列韓國瑜三大罪狀 籲新會期調和鼎鼐、勿再偏袒

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨，立委，吳思瑤。記者陳正興／攝影
立法院新會期今起報到，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤列出立法院長韓國瑜踐踏民主程序、不中立及不挺國家等三項罪狀；民進黨立院黨團書記長陳培瑜也質疑，藍國瑜過去兩年未能發揮調和鼎鼐能力，但未來還有兩年時間，期待韓院長能後來居上。

此次報到作業，民進黨立委郭國文再度搶頭香，談及對本會期的期待，他希望能盡快通過今年度中央政府總預算案，以及軍購特別條例草案，也稱韓國瑜可以發揮的功能很多，包含在不同黨團間調和鼎鼐，這是過去一直以來大家對立法院長的期待，而非只是叫披薩或漢堡。

陳培瑜說，這幾個會期以來，韓國瑜除了訂餐、說無關痛癢的笑話之外，看不出來這兩年有發揮調和鼎鼐功能，但未來還有兩年時間，韓院長可以後來居上，讓國人看見原來韓真的有這個能力，也想讓國家一起往前。

陳培瑜說，他們不在意午餐、晚餐吃什麼，更在意每場院長協商發揮功能，如同上周五的助理費法案，她認為韓院長非常清楚爭議很大，卻硬要通過三讀表決。「我要說，非常地遺憾」。

吳思瑤指出，立法院職權行使法規定，國會議長要議事中立、政治中立，但韓國瑜就是藍白御用、議事主持非常不公正的政黨院長，她接著羅列三項罪狀，包括踐踏國會民主程序、讓國會民主失靈，造成史上最不民主的國會，且不公正不中立，永遠護航藍白打壓、霸凌少數黨在國會發聲權利。

吳思瑤續指，韓國瑜更是史上最不挺自己國家的國會議長。民進黨團提出各項抗中挺台，跟著國際一同進行的各項聲明、決議及提案，都被韓惡意冷凍，比如2758號決議文，她主張國會應有立場，但韓國瑜起身轉頭走人，將她消音，這就是史上最不挺自己國家的國會議長。

韓國瑜 立法院職權行使法 民進黨團

