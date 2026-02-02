影／指藍白擋總預算卻通過3爭議法案 賴清德總統：盼民眾評評理

•立法院新會期今天進行立委報到日。賴清德總統表示，在立院當家的國民黨與民眾黨，對總預算案沒有任何審查，也阻撓軍購特別條例付委，卻強行通過「顏寬恒條款」、「中天條款」等因人設事爭議法案，這樣做到底對不對，他希望全國民眾評評理。賴總統也向立法院長韓國瑜喊話，希望韓能發揮功能，讓相關預算盡速完成審議。

