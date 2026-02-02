快訊

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

西班牙高鐵事故初步報告出爐，軌道斷裂釀45死200傷

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／指藍白擋總預算卻通過3爭議法案 賴清德總統：盼民眾評評理

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
農曆春節將至，賴清德總統（左）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並頒贈春節加菜金。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（左）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並頒贈春節加菜金。記者許正宏／攝影

農曆春節將至，賴清德總統今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何的審查，同時也無視於中國大陸的威脅，阻擾國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對於藍白所推衛廣、不當黨產條例等法案，府院是否會以「不副署」來因應？賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的跟專家學者討論當中。至於對立法院長韓國瑜的角色和職責的看法，賴清德說，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託，他請託韓國瑜院長，能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，盼韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

農曆春節將至，賴清德總統（中）今天在交通部長陳世凱（左）、中華郵政董事長王國材（右）陪伴下，赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（中）今天在交通部長陳世凱（左）、中華郵政董事長王國材（右）陪伴下，赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（右）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影
農曆春節將至，賴清德總統（右）今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影

韓國瑜 國防特別預算 賴清德

延伸閱讀

藍白阻撓總預算卻通過顏寬恒、中天條款 賴清德：盼民眾評評理

賴總統批在野不審預算卻通過爭議法案 籲韓國瑜發揮功能

吳子嘉稱他爭總召是要向賴總統討債 柯建銘喊告：不實訊息

韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

相關新聞

影／藍白阻撓總預算卻通過顏寬恒、中天條款 賴清德：盼民眾評評理

立法院上周五結束預算會期，今天開始新會期立委報到，賴清德總統今表示，在野黨於預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何...

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，府院評估救濟途徑時，也納入「不副署」可能性...

影／指藍白擋總預算卻通過3爭議法案 賴清德總統：盼民眾評評理

農曆春節將至，賴清德總統今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，...

立院通過多項法案未審預算 賴總統籲韓國瑜發揮功能

•立法院新會期今天進行立委報到日。賴清德總統表示，在立院當家的國民黨與民眾黨，對總預算案沒有任何審查，也阻撓軍購特別條例付委，卻強行通過「顏寬恒條款」、「中天條款」等因人設事爭議法案，這樣做到底對不對，他希望全國民眾評評理。賴總統也向立法院長韓國瑜喊話，希望韓能發揮功能，讓相關預算盡速完成審議。

影／賴總統批在野不審預算卻通過爭議法案 籲韓國瑜發揮功能

立法院新會期今天進行立委報到日。賴清德總統表示，在立院當家的國民黨與民眾黨，對總預算案沒有任何審查，也阻撓軍購特別條例付...

郭國文搶頭香盼立院新會期多對話 洪孟楷推修法以鞭刑打詐

立法院新會期今首日報到，民進黨立委郭國文搶頭香，期待新會期多點對話、少點對立，眾多預算盡快通過，但也批在野對總預算挑三揀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。