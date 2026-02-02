藍白阻撓總預算卻通過顏寬恒、中天條款 賴清德：盼民眾評評理

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影
立法院上周五結束預算會期，今天開始新會期立委報到，賴清德總統今表示，在野黨於預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，卻強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻撓國防特別條例，盼全國民眾能評評理。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何的審查，同時也無視於中國大陸的威脅，阻擾國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對於藍白所推衛廣、不當黨產條例等法案，府院是否會以「不副署」來因應？賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的跟專家學者討論當中。

至於對立法院長韓國瑜的角色和職責的看法，賴清德說，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託，他請託韓國瑜院長，能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，盼韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

隨後賴清德總統先聆聽中華郵政進行簡報，再由交通部長陳世凱、中華郵政董事長王國材陪同下，視察台北郵局快捷郵件投遞作業情況並勉勵工作人員。

賴清德表示，國家能正常運作背後都要靠很多幕後英雄，而中華郵政員工就是其中之一，而目前中華郵政正面臨轉型的程度及困難。

賴清德說，他小時後住鄉下，每天都在等郵差，那時候郵局對很多人及家庭來說很重要，而許多人人生第一個存摺就是在郵局辦理。

賴清德指出，現在郵局約有2953萬存戶，「台灣人口才2300萬，等於平均1人不只一個存戶」，定存部分則有677萬戶，差不多2個人就有1人在郵局存定存，並強調這些收入不是為了賺錢，而是要幫助國家公共建設。另也提及，中華郵政在每個縣市鄉鎮都有郵筒，而這不是每個快捷公司都可以做到的。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受聯訪時表示，在野黨強行通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻擾國防特別條例，盼全國民眾能評評理。記者許正宏／攝影
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受聯訪時表示，在野黨強行通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻擾國防特別條例，盼全國民眾能評評理。記者許正宏／攝影
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁。記者許正宏／攝影

