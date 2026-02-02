立院新會期再遞橄欖枝？ 賴總統：希望全國民眾評評理

賴清德總統2日出席活動前接受媒體聯訪。外界關注，總預算和國防特別條例持續遭封殺，立院新會期是否可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝。賴總統說，對於在野黨一連舉動，這樣做到底對不對，他希望全國的民眾能夠評評理。

賴總統表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣的在阻撓。

賴總統指出，在野黨用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產。他覺得，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理。

針對藍白強推中天條款、不當黨產條例等爭議法案，府院是否將「不副署」列入選項，賴總統提及，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的跟專家學者討論當中。

對於立法院長韓國瑜，賴總統說，他身為總統沒有批評、只有請託。

賴總統表達，請託韓國瑜注重國家未來長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，希望韓能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過。這是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。