綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，府院評估救濟途徑時，也納入「不副署」可能性。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表態支持，這幾項爭議法案缺乏討論，且都透過抽出逕付二讀處理；她說，解鈴還須繫鈴人，盼新會期爭議法案到此為止。

國民黨立委洪孟楷批評，立法院同意、行政院不同意，就不副署？那是大吃法律自助餐，踐踏立法院監督權，而行政院、民進黨立委都在用似是而非方式說明，要這樣對合法通過的法案不副署，那真的是毀憲亂政。

立法院新會期已從昨天開始，今天立委報到，但藍白立委在上會期持續封殺今年度中央政府總預算案與1.25兆元國防特別條例草案，更接連通過多項政治法案，引發綠營不滿。陳培瑜受訪時呼籲在野黨團，今天是報到第一天，新會期別再只提有利藍白的爭議法案，她並支持行政院不副署做法。

媒體追問，若行政院對三項爭議法案提出「不副署」，是否讓朝野關係更僵。陳培瑜指出，解鈴還須繫鈴人，所有爭議法案的繫鈴人就是藍白黨團，所有爭議法案就請藍白就此停住，在地方大選這一年，應該好好想想能為台灣人推出什麼，也不要忘記藍白有很多立委想角逐地方縣市首長，包含柯志恩、謝衣鳯，她更酸，當妳的弟弟（指謝典林）開箱豪宅影片時候，彰化縣長候選人怎麼看？