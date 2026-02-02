郭國文搶頭香盼立院新會期多對話 洪孟楷推修法以鞭刑打詐

立法院新會期今首日報到，民進黨立委郭國文搶頭香，期待新會期多點對話、少點對立，眾多預算盡快通過，但也批在野對總預算挑三揀四，通過爭議法案；國民黨立委洪孟楷也一早就到，除批政府打詐不力，也說若府院針對近日通過法案再不副署，真的是毀憲亂政。

立法院第11屆第五會期今天上午8時開放報到，不少立委早早等候，包含郭國文，以及國民黨立委陳永康、洪孟楷、張智倫，其中郭國文「搶頭香」，且還是連兩個會期都搶先完成報到。幾位藍綠立委一早在座位區一同吃早餐，期間有說有笑，成立院難得畫面。

郭國文報到後也於受訪時發表感想，期待未來立院運作能有新氣象，而新氣象中最重要的是要先審舊的預算，才會有新興的計畫產生，更重要的是1.25兆元的特別預算案能排入議程，才能確保國家安全，也期待立院未來多點對話、少點對立。

郭國文提到，總預算是整套的，若只先審新興預算中的700多億元，如此挑三揀四只照顧到特定人而已；對整個政府而言，制定預算過程中一定是有全面性的考量，要照顧到多面向需求，所以不該用挑三揀四，才是負責任的作為。

郭國文表示，基層心聲就是趕快審總預算、1.25兆元國防特別預算、台美關貿協議內容；上會期卻通過三個地方都感到非常奇怪的爭議法案，包含把助理費變成補助款、通過中天復台相關條款、黨產恢復，讓外界一片譁然。

另外，有關對韓國瑜的期待，他認為，韓國瑜可以發揮的功能很多，包含在不同黨團間調和鼎鼐，這是過去一直以來大家對立法院長的期待，而非只是叫披薩或漢堡。

國民黨立委洪孟楷則說，韓國瑜日前就說，每位立委只要是本著主流民意發聲，就是會優秀的立委，同時也提到過去這幾年，國人對詐騙深惡痛絕。洪孟楷指出，打詐儀表板的數字真的令人膽戰心驚，被詐騙金額從12月66億元攀升到1月70億元一個月。