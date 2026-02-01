政院：爭議法案涉違法違憲 將與專家研議憲政救濟

立法院會修正通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等法案，傳出府院評估將「不副署」列為手段。政院人士表示，收到法案後，將與專家討論決定如何啟動憲政救濟手段。

立法院會1月30日通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修正法案。行政院當時表示，立法院怠於審議中央政府總預算案，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段。

自由時報報導，總統府與行政院已接收到各方反映，希望必要時把「不副署」列為選項，相關單位將與法政專家會商各種可能性。

政院人士今天表示，在立法院強行三讀3項爭議法案後，社會輿論譁然，這些爭議法案不但違反憲法法庭釋憲內容，甚至破壞判決安定，行政院在收到法案後，將與專家研議討論決定如何啟動憲政救濟手段。

黨政人士指出，立法院藍白黨團在會期最後一天強行通過3大惡法，不管是程序或實質上都有違法、違憲可能性，近兩天在地方跑行程，確實聽到非常多支持者喊話「不應讓惡法通過」，尤其對「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」更是反彈；因此絕對支持府院以合法合憲手段提出救濟，對府院最終決定也會予以尊重。

行政院過去面對立法院三讀通過的法案有違法違憲疑慮、或認為窒礙難行時，多以覆議、聲請釋憲與暫時處分等方式尋求救濟，行政院長卓榮泰在去年12月首度針對財劃法修正條文祭出「不副署」手段，並獲總統賴清德支持。