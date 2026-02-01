國會清倉又過政治法案 府院救濟擬納「不副署」

趕在立法院會期最後一天，藍白聯手通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法，行政院再喊會採合法合憲救濟手段。據了解，除了覆議、釋憲等手段，綠營支持者也呼籲閣揆再採「不副署」反制，但最終做法仍待高層拍板。

朝野對立局勢升高，今年度中央政府總預算案與1.25兆元國防特別條例草案持續遭封殺，立法院會清倉法案時又有多項政治性法案完成闖關，引發綠營不滿。

行政院發言人李慧芝當時指出，立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，維護憲政秩序與民主價值。

行政院所說的「合法合憲救濟手段」，依據過往經驗，包括覆議、聲請釋憲與暫時處分，由於行政院長卓榮泰曾以「不副署」反制藍白修正財劃法，並獲得賴清德總統支持，因此也有綠營支持者呼籲行政院不副署「三項惡法」。

據了解，府院尚未做出最終決定，但相關手段都會納入考量，再定奪出最後方案。黨政人士指出，對於救濟手段還須綜合評估，但不副署財劃法的決定，在當時受到親綠支持者力挺，若綠營內或社會各界有建議，也會作為決策參考。