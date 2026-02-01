快訊

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

擒人畫面爆紅！男大生勇救被爆打老夫妻 警將公開表揚

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期今展開，立法院長韓國瑜就任以來屢遭民進黨籍立委質疑議事處理不中立。國民黨立法院黨團表示，相關質疑是斷章取義的惡意操作，部分媒體刻意渲染是混淆視聽，呼籲部分媒體停止成為特定政黨的放話管道，也請民進黨停止將自身的失敗，轉化成為對韓國瑜的政治追殺。

國民黨團書記長林沛祥表示，韓國瑜自上任以來，始終依據「立法院職權行使法」與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作，根本「做賊喊捉賊，殺人喊救人」，嚴重誤導社會視聽，國民黨團鄭重澄清、嚴正反駁。

林沛祥還說，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，韓國瑜依法依規行使主持權限；相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。

林沛祥提到，部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽；立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定，將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

林沛祥抨擊，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。

國民黨團呼籲，請部分媒體停止成為特定政黨的政治放話管道；也請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對韓國瑜的政治追殺。社會各界也應看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。

韓國瑜 立法院職權行使法 民進黨 國民黨

延伸閱讀

韓國瑜主任許原榮選松信？秦慧珠曝地方期待：覺欠費鴻泰人情

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

影／韓粉領春聯祝「馬上長頭髮」 韓國瑜笑回：跟佳芬姐生娃一樣難

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

相關新聞

國會清倉又過政治法案 府院救濟擬納「不副署」

趕在立法院會期最後一天，藍白聯手通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法...

韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

立法院新會期今展開，立法院長韓國瑜就任以來屢遭民進黨籍立委質疑議事處理不中立。國民黨立法院黨團表示，相關質疑是斷章取義的...

「中天條款」修法爭議 學者：藍白應再研議補正溯及既往

被視為「中天條款」的衛廣法修法闖關成功，文化大學國發所教授曲兆祥表示，法律條文雖不溯及既往，但中天與ＮＣＣ仍在訴訟中，中...

「中天條款」修法爭議 藍委：法從新從優

立法院三讀通過衛星廣播電視法修正案，中天新聞台有望復台，但國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）表示，因修法無回溯條款，不適用訴訟...

中天可適用新衛廣法？ 黃國昌：看行政訴訟結果

立法院昨三讀通過衛廣法部分條文修正，中天電視台有望復台，但國家通訊傳播委員會（NCC）指因沒有回溯條款，仍在訴訟中的中天...

「辦公室電話被打爆」綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主引爭議

民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將定時定點餵食者納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。多位民進黨立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。