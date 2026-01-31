聽新聞
「中天條款」修法爭議 學者：藍白應再研議補正溯及既往

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

被視為「中天條款」的衛廣法修法闖關成功，文化大學國發所教授曲兆祥表示，法律條文雖不溯及既往，但中天與ＮＣＣ仍在訴訟中，中天先前多次勝訴，估計未來對中天較有利。台北大學公行系教授劉嘉薇說，賴政府可能祭出釋憲、不副署等手段反制，發展恐不像中天想像樂觀，她認為藍白應再研議補正溯及既往的相關規定。

曲兆祥表示，總統府若公布施行新法，就應該適用新修正的規定，一般而言，法律條文雖然不溯及既往，不過中天與ＮＣＣ目前仍在訴訟中，要等法院做出最後裁決。一般而言，法院通常會適用新法，且中天在先前的訴訟過程多次勝訴，估計接下來對中天應該比較有利。

行政院批評在野黨修法，將政黨意志的手伸入獨立機關當中，「是戕害新聞自由，並扼傷民主制度」。曲兆祥表示，無論執政黨或在野黨，法案立法的過程本身就是政治力的運用，透過表決來展現多數意志，也是基本的民主過程，執政當局不能只許州官放火、不准百姓點燈，應該無論執政、在野適用同一套標準，才是民主法治。

劉嘉薇指出，執政當局仍有可能比照先前的爭議，祭出聲請釋憲或不副署、不生效等做法來反制，因此未來發展可能並不像中天方面所想像的那麼樂觀。她認為，藍白黨團在新會期開議後，應該研議再補正關於溯及既往的規定，才能讓修法更完備。

劉嘉薇表示，當年修正「廣電三法」推動黨政軍退出媒體，關鍵在黨政軍不應介入媒體運作、甚至經營媒體，但在野黨推動修改媒體審照規定與程序，兩者是不同問題。

