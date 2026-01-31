聽新聞
0:00 / 0:00

「中天條款」修法爭議 藍委：法從新從優

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱陳敬丰／連線報導

立法院三讀通過衛星廣播電視法修正案，中天新聞台有望復台，但國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）表示，因修法無回溯條款，不適用訴訟中的中天案。國民黨立委表示，法律通過就是適用新法，ＮＣＣ若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障。

領銜提案修法的國民黨立委羅智強表示，ＮＣＣ胡說八道，中天還在訴訟中，本次新法通過後，只要ＮＣＣ判決敗訴，撤銷撤照處分，中天當然要恢復。

羅智強還批評，ＮＣＣ就是民進黨的側翼東廠，不是ＮＣＣ說了算，是法院說了算。

國民黨立委鄭正鈐表示，ＮＣＣ「無回溯條款」的說法，是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。他說，中央法規標準法規定的「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則適用新法；若舊法更有利且新法未禁止，仍應從優保障當事人。

鄭正鈐表示，中天新聞台換照案目前正處於「高等行政法院更審中」，救濟程序尚未終結。只要案件仍在司法審理中，就是法律意義下的「現在進行式」。ＮＣＣ若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障，這不是依法行政，而是政治性處分。

民眾黨主席黃國昌說，雖然民進黨故意攻擊稱是「中天條款」，但這次修正衛廣法，是要處理如果行政處分經過行政法院，確定判決撤銷的話，到底要給電視台什麼樣子的救濟手段，過去因為法律沒有規範，導致無所適從。中天電視台最後是否可適用新的衛廣法，還是要看最後行政訴訟結果如何。

台中市長盧秀燕昨被問及「中天條款」時表示，「我們是民主自由的國家」，對於媒體的言論自由，應該予以捍衛。

ＮＣＣ 國民黨 法律 鄭正鈐 中天新聞 民進黨 羅智強 衛廣法

延伸閱讀

羅智強陪子弟兵汐止送聯名春聯拜票 何元楷：認真傾聽民意

NCC指中天復台無法適用 鄭正鈐：法從新從優 行政解釋不得凌駕

受「台灣101」波及被改名 陳致中回嗆羅智強：我的「中」不是中國

卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

相關新聞

「中天條款」修法爭議 學者：藍白應再研議補正溯及既往

被視為「中天條款」的衛廣法修法闖關成功，文化大學國發所教授曲兆祥表示，法律條文雖不溯及既往，但中天與ＮＣＣ仍在訴訟中，中...

「中天條款」修法爭議 藍委：法從新從優

立法院三讀通過衛星廣播電視法修正案，中天新聞台有望復台，但國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）表示，因修法無回溯條款，不適用訴訟...

中天可適用新衛廣法？ 黃國昌：看行政訴訟結果

立法院昨三讀通過衛廣法部分條文修正，中天電視台有望復台，但國家通訊傳播委員會（NCC）指因沒有回溯條款，仍在訴訟中的中天...

「辦公室電話被打爆」綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主引爭議

民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將定時定點餵食者納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。多位民進黨立委...

綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主 志工批：粗暴轉嫁政府責任

民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，引發兩極不同看法。有民眾認為，餵食流浪動物的行為本應...

衛廣法修正案三讀 盧秀燕：民主國家應該捍衛媒體言論自由

國民黨立法院黨團提出「衛星廣播電視法修正案」，昨天藍白立委聯手三讀通過，該案攸關中天電視台能否復台，也被視為「中天條款」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。