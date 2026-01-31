「中天條款」修法爭議 藍委：法從新從優

立法院三讀通過衛星廣播電視法修正案，中天新聞台有望復台，但國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）表示，因修法無回溯條款，不適用訴訟中的中天案。國民黨立委表示，法律通過就是適用新法，ＮＣＣ若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障。

領銜提案修法的國民黨立委羅智強表示，ＮＣＣ胡說八道，中天還在訴訟中，本次新法通過後，只要ＮＣＣ判決敗訴，撤銷撤照處分，中天當然要恢復。

羅智強還批評，ＮＣＣ就是民進黨的側翼東廠，不是ＮＣＣ說了算，是法院說了算。

國民黨立委鄭正鈐表示，ＮＣＣ「無回溯條款」的說法，是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。他說，中央法規標準法規定的「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則適用新法；若舊法更有利且新法未禁止，仍應從優保障當事人。

鄭正鈐表示，中天新聞台換照案目前正處於「高等行政法院更審中」，救濟程序尚未終結。只要案件仍在司法審理中，就是法律意義下的「現在進行式」。ＮＣＣ若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障，這不是依法行政，而是政治性處分。

民眾黨主席黃國昌說，雖然民進黨故意攻擊稱是「中天條款」，但這次修正衛廣法，是要處理如果行政處分經過行政法院，確定判決撤銷的話，到底要給電視台什麼樣子的救濟手段，過去因為法律沒有規範，導致無所適從。中天電視台最後是否可適用新的衛廣法，還是要看最後行政訴訟結果如何。

台中市長盧秀燕昨被問及「中天條款」時表示，「我們是民主自由的國家」，對於媒體的言論自由，應該予以捍衛。