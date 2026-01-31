快訊

澳網／再見Ace球復仇球后莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第二座大滿貫金盃

衝突情緒升溫！伊朗港口傳大爆炸釀至少5死 以色列否認涉案

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／軍購「準時交貨」 比帳面數字重要

聯合報／ 本報記者屈彥辰

賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關，綠營狂批在野阻擋國防預算，甚至大扣紅帽。然而，有志二○二八年總統大位的台中市長盧秀燕昨一句「適當增加國防支出是必要的，但也希望能準時交貨」說法，道出在野黨及國人心聲。執政黨與其政治攻擊，不如理性看待在野訴求與版本，早日讓用人民血汗錢購買的武器裝備能準時到位。

國會審查預算絕非「阻礙」，而是防範行政權濫權的必要機制。面對涉及兆元規模、動輒耗費數代稅金的軍購案，在野黨要求釐清購買項目、武器效能、維修成本及是否符合當前不對稱作戰的需求，是天經地義的監督，也替國人把關。

在野黨認真看待軍購、國防，民眾黨團提出軍購條例版本，卻被行政院長卓榮泰批評「不倫不類」，可想見，未來若國民黨團自提版本，勢必又將遭來一番奚落。執政黨心態可議，彷彿只要打著「國安」旗號，任何預算、提案，立法院就須照單全收。民進黨將在野黨合理質疑抹紅為「賣台」，更是對民主價值的極大諷刺。

國家安全防線，靠的是實實在在抵達基地的戰機與飛彈，而非帳面上的軍購數字多龐大，或政客多會吹噓愛國敢戰之心。若付了錢卻拿不到軍備，編列再龐大的特別預算又有何用？例如指標性的F-16V戰機交機嚴重延宕，原因為何，是國人心中共同的疑問。國家安全不應成為政治鬥爭的遮羞布，更不應該是民進黨打擊在野黨的棍棒。

盧秀燕強調，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但該買哪些東西、能否準時交貨等，都應該由立委審查。這是多數國人的想法與期待，也是民主國家從事軍購的正常思維。民進黨政府應理性與在野黨商議軍購預算，一味批評、抹紅，只會製造更多的朝野扞格。

軍購 國防支出 國家安全 民進黨 抹紅 戰機

延伸閱讀

盧秀燕「國安至上 適當增支出有必要」 黃健豪：國民黨當然挺國防

台中春安上緊發條！盧秀燕率萬名民力誓師 守護300萬市民過好年

影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

衛廣法修正案三讀 盧秀燕：民主國家應該捍衛媒體言論自由

相關新聞

觀察站／軍購「準時交貨」 比帳面數字重要

賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關，綠營狂批在野阻擋國防預算，甚至大扣紅帽。然而，有志二○二八年總統大位的台中市長盧秀燕...

國防支出 盧秀燕：適當增加必要的「但也盼能準時交貨」

立法院本會期前日結束，行政院版一點二五兆元軍購特別預算條例仍遭封殺。台中市長盧秀燕昨表示，國家安全至上，適當增加國防支出...

長照保險制財源更穩定 衝擊選票恐成立法最大阻礙

我國邁入超高齡社會，國民黨去年將長照保險法草案列優先法案，就有5組藍白立委及黨團提案，但草案仍躺在衛環委員會。有藍委坦言...

中天可適用新衛廣法？ 黃國昌：看行政訴訟結果

立法院昨三讀通過衛廣法部分條文修正，中天電視台有望復台，但國家通訊傳播委員會（NCC）指因沒有回溯條款，仍在訴訟中的中天...

「辦公室電話被打爆」綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主引爭議

民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將定時定點餵食者納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。多位民進黨立委...

綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主 志工批：粗暴轉嫁政府責任

民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，引發兩極不同看法。有民眾認為，餵食流浪動物的行為本應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。