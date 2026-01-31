國防支出 盧秀燕：適當增加必要的「但也盼能準時交貨」

立法院本會期前日結束，行政院版一點二五兆元軍購特別預算條例仍遭封殺。台中市長盧秀燕昨表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但也盼能準時交貨。民眾黨版軍購條例已付委，國民黨立委王鴻薇表示，國民黨也會提出版本，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，下會期開議就馬上排審，民進黨團願和在野黨版本併案討論。

政院版國防特別預算條例尚未付委，賴清德總統前日批評，民眾黨版本極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。

民眾黨主席黃國昌昨說，特別條例在民主憲政國家屬於國會立法權，國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算，賴總統如果要發表悖於民主憲政言論時，恐怕要回去重新修一下憲法課。

至於行政院長卓榮泰批評，在野黨針對軍購條例，提出一個不倫不類的替代版，黃國昌反嗆，民眾黨版軍購特別條例中，授權行政部門編得每一個品項，都是台灣國防部向美方提出要求，美方已公告願意賣給台灣品項。難不成卓榮泰是在批評國防部向美方所提出來的需求，是東拚西湊？只是要湊到一定金額才提出這樣的軍購需求？

盧秀燕昨天上午赴國民黨台中市黨部投票選舉中常委，被問及軍購特別條例時表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，另方面應該買哪些東西、買的東西對國防有沒有幫助、能不能準時交貨等，都應該由立委審查。

王鴻薇說，絕不會不支持充實國防，但一點二五兆元國防特別預算，到底要花在哪，民進黨政府應跟社會大眾說明，勿假支持國防之名，卻要給完全空白支票。國民黨團跟智庫密切聯繫，也會提出國民黨版。

國民黨立委黃健豪表示，國民黨當然支持國防，但賴政府在立院休會前十天才給執行清單，根本沒機會好好檢視。

鍾佳濱說， 國民黨若挺國防，就不要繼續擋國防特別條例草案，立院會期開議後應馬上排案審議，民進黨團願意和在野黨版本一起比較、併案討論，盼能盡速通過。