長照保險制財源更穩定 衝擊選票恐成立法最大阻礙

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北即時報導
我國邁入超高齡社會，國民黨去年將長照保險法草案列優先法案，有5組藍白立委及黨團提案，但草案仍躺在衛環委員會。示意圖／聯合報系資料照片
我國邁入超高齡社會，國民黨去年將長照保險法草案列優先法案，就有5組藍白立委及黨團提案，但草案仍躺在衛環委員會。有藍委坦言，立法受阻原因之一，因民眾、企業都需分擔保費，民進黨政府用稅收取代保費就是不想影響選票。綠委則認為，現階段更務實是把長照3.0做深做滿。

依據國民黨提案內容，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，依健保身份納入，由被保險人、雇主、政府三方共同分擔保險費，開辦前3年保險費率1.19％，每三年須定期精算費率。

長期推動草案的國民黨立委王育敏說，長照保險法影響範圍大，從家庭到工商業界及政府都會受影響，無法只靠國會席次優勢表決通過，還需要更多社會共識，加上這屆多是政治性、急迫法案，如軍購、總預算等，實質審查只能先緩緩，不過2027年是最有可能推動時機。

另名藍委說，曾研究日本長照模式，日本40歲以上才需繳交保費，並以保險、稅收各半做為財源，之前還將營業稅由5%提高到8%，仍不夠支應長照支出。雖然我國去年長照基金實際收入，確實比法定預算收入高，但稅收不穩定加上台灣已進入超高齡社會，長照保險法才能穩健財源。

該藍委也坦言，草案推動遇到阻力是因，不只民眾要繳保費，企業也同樣需要分擔，而民進黨政府用稅收取代保費，讓大家不用繳保費，比較不會影響選票，但設立長照保險才是長治久安的辦法。

民進黨立委林月琴投身社福工作逾30年，她表示，房市景氣會影響部分稅收，但不能把房市急凍直接等同「長照基金就會出問題」。根據她跟衛福部了解，長照基金自設立以來，多數年度稅收挹注高於推估，整體財務仍算穩健，並有累積餘額與保守的資金運用；長照3.0的中期收支推估也顯示，在現行制度下到民國124年仍有支撐空間。

至於長照保險制，林月琴說，她不會完全反對保險，但「保險不等於一定更穩」。保險制牽涉政府財務負擔、服務量能是否到位、繳費年齡與費率設計、費率調整難度、給付方式等關鍵問題，沒有共識就匆促上路，容易變成「制度寫得很漂亮，現場還是要排隊」，或把成本轉成更高自付額。國際上多數國家採稅收制；採保險制的國家也常需公務預算撥補，甚至出現給付縮減、自付額上升。

林月琴認為，現階段更務實是把長照3.0做滿，同時強化預防延緩失能與復能，從源頭降低照顧需求與支出；若未來支出增加或稅收不如預期，也可依長服法由政府預算撥充，確保服務不中斷。

