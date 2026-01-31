快訊

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，引發兩極不同看法。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，引發兩極不同看法。有民眾認為，餵食流浪動物的行為本應約束，不能以愛心為名卻製造居民困擾與環境髒亂；有動保志工則說，合格志工都有受過「乾淨餵食」訓練，不會製造環境汙染，非志工的愛爸愛媽，原本就有廢清法可約束，不應修法把政府的責任轉嫁。

「不能你最有愛心，讓別人受害。」林先生說，很多愛爸、愛媽都認為自己有愛心，固定拿著飼料、剩飯餵養流浪貓狗，但飼料、剩飯放著人就離開，不僅破壞環境衛生，他就親眼看到剩餘的飼料、剩飯，最後變成老鼠的大餐；況且，這樣的餵食模式，時常會讓餵食處附近出現流浪犬的糞便，也十分令人困擾。

林先生也說，由於他家門口有人固定餵食流浪犬，因此，不時有流浪犬在附近成群出沒。有一次，他的母親天還沒亮出門，立刻就被一群流浪犬包圍，還好一旁便利商店的店員聽到狗吠聲，察覺有異跑出來解圍，不然他母親不知會受到什麼傷害。

林生先說，就因為太多不好的經驗，因此他支持修法約束這種餵食流浪動物的行為。

動保志工江先生則說，為了避免流浪動物繁殖擴大數量，現行是由地方政府編列經費讓動保社團協助浪浪結紮，動保社團再委請志工協助幫忙處理；由於這些志工都是愛動物人士，因此在處理結紮後也會回去餵食。

江先生說，志工雖然餵食流浪貓狗，但由於在領取志工證時要先受訓，其中包含「乾淨餵食」的課程；而一些非志工的老愛爸、愛媽卻沒有這樣的觀念，才會讓很多民眾抱怨，要餵就帶回家餵，甚至通報環保局開單，讓流浪動物與社區和平共處的方向相違背。

江先生說，流浪貓犬不會因為不餵食就減少，問題的根源是不肖繁殖業者棄養，餵食只是末端；且依照蔡易餘的修法方向，只是把政府該做的事轉嫁，讓志工承受不該承受的義務；至於對非志工愛爸、愛媽約束，應該回歸廢棄物清理法，修法將餵食者視為飼主，太過粗暴。

綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主 志工批：粗暴轉嫁政府責任

