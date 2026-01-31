中天可適用新衛廣法？ 黃國昌：看行政訴訟結果

立法院昨三讀通過衛廣法部分條文修正，中天電視台有望復台，但國家通訊傳播委員會（NCC）指因沒有回溯條款，仍在訴訟中的中天案不適用。民眾黨主席黃國昌說，中天電視台是否可以適用新的衛廣法，還是要看最後行政訴訟結果如何。

黃國昌說，雖然民進黨攻擊都故意稱是「中天條款」，但這次修正衛星廣播電視法，是要處理如果行政處分經過行政法院，確定判決撤銷的話，到底要給電視台什麼樣子的救濟手段，過去因為法律沒有規範，導致無所適從。而中天電視台最後是不是可以適用新的廣播電視法，還是要看最後行政訴訟結果如何。

另外，針對立法院昨天三讀的黨產條例，黃國昌說，昨天黨產處理條例只處理一件事情，國民黨的黨產根本沒有恢復。救國團過去這幾十年都是靠救國團辦各式活動維持營運。在這樣情況之下，還要繼續被追殺，被民進黨把錢叫他們全部都吐回去，讓那麼多家庭的員工通通都沒有工作。這個是轉型正義的目的嗎？

黃國昌也說，更何況一堆民進黨立委，之前還有在救國團裡還擔任副主委，這些人在國民黨的附隨組織裡擔任主管，自己都不會臉紅？民進黨認真做事，別一天到晚用假訊息在欺騙台灣人民。

至於針對陸配李貞秀的國籍爭議，民眾黨前主席柯文哲說，內政部長劉世芳說法律就是法律，不是SOP，但法律公布後要讓人民知道怎麼遵守，如果公布一條法律沒有人知道要怎麼做，是逼人民去死。

柯文哲說，陸配參政權問題，不可以說中央跟地方意見不一樣。地方訴願通過了，內政部不同意，法律出來要讓大家可以遵守、奉行，不要故意卡陸配，讓他們一整年都在想一年後就要被解職，不能專心工作。他強調，不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？