衛廣法修正案三讀 盧秀燕：民主國家應該捍衛媒體言論自由

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午赴國民黨台中市黨部，投票中常委。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天上午赴國民黨台中市黨部，投票中常委。記者黃仲裕／攝影

國民黨立法院黨團提出「衛星廣播電視法修正案」，昨天藍白立委聯手三讀通過，該案攸關中天電視台能否復台，也被視為「中天條款」。台中市長盧秀燕今天表示，我國是民主自由的國家，對於媒體的言論自由，應該捍衛。

盧秀燕今天上午赴國民黨台中市黨部投票中常委，投票後受訪。媒體關心昨天立院三讀通過衛廣法修正案，行政院可能會聲請釋憲，盧怎麼看？她回答，「我們是民主自由的國家」，對於媒體的言論自由，應該予以捍衛。

媒體也詢問，怎麼看待行政院提出的1.25兆軍購案？盧秀燕表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，另一方面，應該買哪些東西、買的東西對國防有沒有幫助、能不能準時交貨，這些都應該由立委審查。

AIT處長谷立言、華盛頓總部執行理事長藍鶯近日接連拜訪盧秀燕，媒體好奇是否有談到軍購案？盧說，台中與美國有非常深厚的情誼，來往密切，這兩次會談都很順利，交換的議題也非常廣泛。

對於衛廣法修法三讀通過，盧秀燕（中）表示，我國是民主國家，應該捍衛媒體的言論自由。記者陳敬丰／攝影
對於衛廣法修法三讀通過，盧秀燕（中）表示，我國是民主國家，應該捍衛媒體的言論自由。記者陳敬丰／攝影

