肯定住宅法修正 民團：後續針對社住興辦退縮要求政院持續興建

立法院院會昨三讀通過住宅法修正，確定社宅應提供至少20%給婚育宅，及促進租賃市場透明化。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，這次修法為居住正義再次跨出重要一步，而後續民間團底將針對社會住宅興辦政策的退縮，要求行政院持續興建，並要求各政黨與六都市長候選人提出具體政策主張；也會督促內政部，儘速將承諾推動租賃專法提出條文並送交立院審議，以健全租賃市場。

彭揚凱在臉書貼文表示，這次「住宅法」修法，始於2024年，針對「社宅需求掌握不足」、「興辦社宅土地逐漸用罄」、「租屋市場資訊長期不透明」、「包租代管比例失衡且弱勢照顧效果不彰」等結構性問題，包括OURs 都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟提出修法改革主張，歷經一年多，終獲通過。

彭揚凱也特別感謝牛煦庭委員、黃建賓委員大力協助排案推動，以及台灣民眾黨黨團的全力支持，還有黃捷委員、林月琴委員、張智倫委員、黃建豪委員、許宇甄委員、徐欣瑩委員等跨黨派委員於提案與審議過程中的協助，為居住正義再次跨出重要一步。

彭揚凱也說明後續將繼續推動的工作，首先是針對社會住宅興辦政策的退縮，民間團體將要求行政院持續興建，並儘速核定具體興辦計畫。同時，面對即將到來的六都選舉，民間團體也將要求各政黨與市長候選人，就社會住宅的推動方向與興辦規模提出具體且可檢驗的政策主張。

至於租屋市場治理失靈的問題，彭揚凱，既然內政部已公開承諾推動租賃專法修法，民間團體將持續督促行政部門儘速提出條文並送交立法院，並遊說倡議促其順利通過，以健全租賃市場發展，落實民眾租賃權益保障。