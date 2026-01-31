終被排除為政黨附隨組織 救國團小編吐20字心裡話

立法院昨在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「不當黨產條例」修正，認定救國團為「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，救國團被認定為不當黨產的16.3億元資產，有望獲得解套。救國團粉專小編則貼出心裡話指，「讓公益單純，讓希望發光；讓社會良善，讓國家富強！」

不當黨產條例2016年8月10日公布施行，不當黨產處理委員會（黨產會）2018年8月7日，認定救國團被人事、財務、業務皆受到國民黨實質控制，屬於政黨附隨組織。

國民黨立委游顥等提案指出，救國團為行政院在1952年籌組成立，隸屬於國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，經法院、內政部、教育部等以正式公函認證。救國團於1969年解除與國防部的隸屬，成為社會運動機構，由教育部輔導，轉型為民間團體。就政黨附隨組織的定義，應限於由政黨實質控制的法人、團體或機構，不應包含曾隸屬於國家的法人、團體或機構。

昨立法院會表決，在藍白立委人數優勢下，贊成60人，反對48人，確定「但曾隸屬於國家者，不在此限」；同時，修法也回溯自公布施行日即2016年8月10日適用。救國團這段期間被認定為不當黨產的16.3億元資產，有望獲得解套。

救國團主任葛永光說，過去幾年來，每一毛錢都受到黨產會控管，就連救國團主動募款發動救災、急難救助，都被黨產會刁難，他批評政府怎麼如此冷血，希望修法通過後，黨產會早日結束控管。