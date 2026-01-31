快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
救國團被排除認定為國民黨附隨組織。圖／聯合報系資料照片
救國團被排除認定為國民黨附隨組織。圖／聯合報系資料照片

立法院昨在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「不當黨產條例」修正，認定救國團為「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，救國團被認定為不當黨產的16.3億元資產，有望獲得解套。救國團粉專小編則貼出心裡話指，「讓公益單純，讓希望發光；讓社會良善，讓國家富強！」

不當黨產條例2016年8月10日公布施行，不當黨產處理委員會（黨產會）2018年8月7日，認定救國團被人事、財務、業務皆受到國民黨實質控制，屬於政黨附隨組織。

國民黨立委游顥等提案指出，救國團為行政院在1952年籌組成立，隸屬於國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，經法院、內政部、教育部等以正式公函認證。救國團於1969年解除與國防部的隸屬，成為社會運動機構，由教育部輔導，轉型為民間團體。就政黨附隨組織的定義，應限於由政黨實質控制的法人、團體或機構，不應包含曾隸屬於國家的法人、團體或機構。

昨立法院會表決，在藍白立委人數優勢下，贊成60人，反對48人，確定「但曾隸屬於國家者，不在此限」；同時，修法也回溯自公布施行日即2016年8月10日適用。救國團這段期間被認定為不當黨產的16.3億元資產，有望獲得解套。

救國團主任葛永光說，過去幾年來，每一毛錢都受到黨產會控管，就連救國團主動募款發動救災、急難救助，都被黨產會刁難，他批評政府怎麼如此冷血，希望修法通過後，黨產會早日結束控管。

黨產會 救國團 國防部 葛永光

相關新聞

終被排除為政黨附隨組織 救國團小編吐20字心裡話

立法院昨在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「不當黨產條例」修正，認定救國團為「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，救國團被...

肯定住宅法修正 民團：後續針對社住興辦退縮要求政院持續興建

立法院院會昨三讀通過住宅法修正，確定社宅應提供至少20%給婚育宅，及促進租賃市場透明化。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱...

昔被指附隨組織…救國團：救災都被黨產會刁難

立法院昨三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，救國團被排除於政黨附隨組織外。救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織，救國團主任葛永光說，過去幾年來，每一毛錢都受到黨產會控管，就連救國團主動募款發動救災、急難救助，都被黨產會刁難，他批評政府怎麼如此冷血，希望修法通過後，黨產會早日結束控管。

黨產條例修正三讀…救國團被排除政黨附隨組織

立法院昨在藍白人數優勢表決下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，救國團因曾隸屬於國家，將被排除在黨產條例規定的政黨附隨組織外，且溯及至條例施行日二○一六年八月十日；救國團這段期間被認定為不當黨產的十六點三億元資產，有望獲得解套。至於同樣也被列為政黨附隨組織的婦聯會，因不隸屬國家而不適用此修法。

返52台？ 中天振奮：新聞自由的勝利

立法院會昨三讀「衛星廣播電視法」修正案，對中天電視台和華視新聞台產生連帶影響。對此，中天和華視也做出回應，中天振奮之情溢於言表，華視則謹慎以對，希望不要影響自身權益。

國會助理費案三讀 下屆適用

助理費修法近日引發軒然大波，立法院昨天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務預算編列立委「補助費用」...

