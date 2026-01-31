聽新聞
返52台？ 中天振奮：新聞自由的勝利

聯合報／ 記者李姿瑩馬瑞璿／台北報導

立法院會昨三讀「衛星廣播電視法」修正案，對中天電視台和華視新聞台產生連帶影響。對此，中天和華視也做出回應，中天振奮之情溢於言表，華視則謹慎以對，希望不要影響自身權益。

中天聲明指出，衛廣法修正三讀通過「中天重返五十二台條款」，「這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返五十二台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心」。

華視表示，對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。

中天能否回到五十二台？根據最新的三讀條文之中明定，「如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使⽤，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。駁回換照申請之⾏政處分經撤銷、廢⽌或因其他原因失其效⼒後，主管機關對於申請⼈負回復原狀及頻道位置之義務。」

對此，ＮＣＣ代理主委陳崇樹先前在立法院回應，這要跟有線電視做商業協商，因為牽涉第三方人利益，ＮＣＣ不能要有線電視系統業者把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。

ＮＣＣ是在二○二○年時否決中天新聞台換照，這也引發了ＮＣＣ與中天之間的法律大戰，後續引發廿六件行政訴訟，其中七件敗訴定讞。

中天新聞 陳崇樹 新聞自由 NCC 華視 衛星廣播電視 ＮＣＣ 頻道 衛廣法 換照

立法院會昨天在藍白聯手表決下，三讀通過衛星廣播電視法修正案，修法明定，遭主管機關駁回換照申請的電視台，在行政爭訟程序終結...

昔被指附隨組織…救國團：救災都被黨產會刁難

立法院昨三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，救國團被排除於政黨附隨組織外。救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織，救國團主任葛永光說，過去幾年來，每一毛錢都受到黨產會控管，就連救國團主動募款發動救災、急難救助，都被黨產會刁難，他批評政府怎麼如此冷血，希望修法通過後，黨產會早日結束控管。

黨產條例修正三讀…救國團被排除政黨附隨組織

立法院昨在藍白人數優勢表決下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，救國團因曾隸屬於國家，將被排除在黨產條例規定的政黨附隨組織外，且溯及至條例施行日二○一六年八月十日；救國團這段期間被認定為不當黨產的十六點三億元資產，有望獲得解套。至於同樣也被列為政黨附隨組織的婦聯會，因不隸屬國家而不適用此修法。

國會助理費案三讀 下屆適用

助理費修法近日引發軒然大波，立法院昨天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務預算編列立委「補助費用」...

修法三讀 社宅須保留2成婚育宅

立法院會昨三讀通過住宅法修正案，明定社會住宅應提供至少百分之廿比率，出租給新婚二年內或育有未成年子女的婚育家庭等。國民黨...

