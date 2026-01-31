新聞眼／藍白著急 執政反不急？一場荒謬審查鬧劇

昨天是立法院會期最後一天，國會史上發生首次中央總預算完全沒付委也一毛未審的情況，而在野黨因著急ＴＰＡＳＳ等新興計畫預算斷炊又再次提案，但綠營仍然拒簽，政院自家的新興支出很可能拖到今年三月以後才會通過，形成一場「藍白著急、執政反不急」的總預算荒謬鬧劇。

賴清德總統「朝小野大」政府上路後，目前每年都上演總預算之爭。賴總統上任第一年，因為政院未依法編列原住民禁伐補償金，總預算遭在野黨拒審，直到大罷免被完封後，才願意低頭提出「追加預算案」補足預算；第二年故技重施，立院三讀通過的軍人加薪、警消退休金完全未編，讓朝野又陷入總預算僵局。

依憲法第六十三條規定「立法院有議決法律案、預算案」之權，結果朝野爭執不下，立法院耗費國人大半年時間，總預算一字未審也未付委，不只閹割了立院監督政院之權，也沒得替納稅人看緊荷包。立法院預算會期不是加班趕工審預算，反而忙著清倉政治性法案，讓國人看了情何以堪？

立法院鬧成憲政僵局的源頭，追根究底還是來自賴總統，行政院對於立法院三讀法案「選擇性夾菜」硬是不編列軍人加薪。賴總統昨天赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，還呼籲朝野政黨放下歧見爭取更多國防預算，但不編軍人加薪的卻是賴總統本人，此話一出令官兵聽了真是何其諷刺？

立院諸公忙了超過大半年，總預算因未一讀付委，等於在野黨要求動支新興計畫預算也屬於「公決案」，完全無法審查，形同政院可以全數動支，再加上總預算可依照預算法運用前一年度數額的情況下，政院可動支金額高達近三兆元。

賴政府編列總預算額度屢屢創新高，立院春節後即邁入新的會期，執政者應好好思考朝野溝通之道，立委在把關人民納稅錢上，也該給國人一個交代，否則吃虧的還是全民。