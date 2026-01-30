快訊

美股早盤／三大指數齊跌！華許出線減輕Fed獨立性疑慮 Sandisk狂漲18%

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

立院通過中天條款等法案 政院批倒退式修法 將採合法合憲救濟手段

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

立法院本會期最後一天，通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法，閣揆卓榮泰並未依慣例前往議場向朝野立委致意。行政院發言人李慧芝表示，立法院在會期最後一天接連倒退式修法，強行通過高度爭議、違反憲政民主價值、甚至可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞的法案，完全藐視憲法精神與既有司法判決。行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序

李慧芝說，這是我國憲政史上，首次出現立法院在預算會期完全未審議中央政府總預算，卻接連通過侵害行政權的法案；她指出，「廣電三法」自2003年修正以來，確立政府與政黨不得投資民營廣電事業的「黨政軍退出媒體」原則，作為防止政治介入媒體、維護媒體獨立與新聞自由的核心制度，至今已實施逾20年。

然而在野黨此次修法，明顯是為了個案，將政黨意志伸入獨立機關中。不僅違反司法針對個案正義的重要法律精神，讓不符換照規定的特定業者，可藉濫行訴訟持續違規經營，佔用稀缺並具公共性之廣電頻道資源，這無疑才是戕害新聞自由，並扼傷民主制度。

至於黨產條例，李慧芝指出，自2016年制定後，已通過司法院釋字第793號的合憲性檢驗，包括救國團等附隨組織的認定，相關案件正在司法審理程序，部分財產爭議更已判決確定，但此次也遭到倒退式修法，不僅讓公共財產持續遭侵佔，國產再度淪為特定政黨集團私產，公然悖離自由民主憲政秩序及國家落實轉型正義要求。

對於草率通過的「立法院組織法」，李慧芝表示，相關修法過程不僅違反民主程序，沒有經過實質討論，並且，法案文字將相關歲費定性為「立委補助費用」，不僅誤解公費助理費用的人事費性質，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞，至於部分加給則是欠缺明確驗證機制，未來恐怕也會成為規避國家審計制度的缺漏。

李慧芝強調，行政院肩負守護憲法的責任，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。

憲政秩序 行政院 立法院

延伸閱讀

立法院本會期明天結束 行政院呼籲盡速審查總預算

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

協商實務課／行政院政務委員楊珍妮 談判高手 功績卓越

新興預算三讀後會執行？ 政院閃避媒體提問

相關新聞

立院通過中天條款等法案 政院批倒退式修法 將採合法合憲救濟手段

立法院本會期最後一天，通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法，閣揆卓榮...

防缺藥重演…立院三讀藥事法、藥害救濟法 保障民眾用藥權益

立法院院會今三讀通過藥事法、藥害救濟法部分條文修正，修法重點讓中央衛生主管機關，掌握必要藥品供應情形、穩定藥品供應、完...

立院組織法三讀！助理費為立委補助下屆適用 藍委：盼受到更多尊重

助理費修法引發外界質疑，替涉入詐領助理費立委除罪化。立法院今天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務...

中天不適用？立院三讀通過「衛廣法修正案」 NCC這樣說

立法院會今天三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍...

「還以公道」黨產條例修正 救國團被排除政黨附隨組織：內心充滿感謝

立法院會今三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行...

助理費修法民眾黨團提再修正動議 譏綠委冗長發言「表決依舊會進行」

立法院今朝野協商國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正案，綠營在院會發動車輪戰冗長發言。民眾黨立法院黨團指出，他們已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。