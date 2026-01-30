快訊

美股早盤／三大指數齊跌！華許出線減輕Fed獨立性疑慮 Sandisk狂漲18%

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

聽新聞
0:00 / 0:00

防缺藥重演…立院三讀藥事法、藥害救濟法 保障民眾用藥權益

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院今天是本會期最後一天，院長韓國瑜三讀後敲槌。記者潘俊宏／攝影
立法院今天是本會期最後一天，院長韓國瑜三讀後敲槌。記者潘俊宏／攝影

立法院院會今三讀通過藥事法、藥害救濟法部分條文修正，修法重點讓中央衛生主管機關，掌握必要藥品供應情形、穩定藥品供應、完善我國專案核准藥品規範，並增訂罰則、完備藥害救濟制度。

新冠疫情2020年爆發後，因原料藥短缺、製造廠產能下降及國際物流受阻等，國內外藥品持續短缺，且不同時期缺藥種類不同，比如2022年底退燒藥「普拿疼」缺貨、2024年輸液大廠永豐化工，違反藥品優良製造規範，且許可證到期，導致國內生理食鹽水供貨斷鏈危機等。

為防缺藥再次發生，行政院會去年12月通過藥事法、藥害救濟法修正草案，送立法院審議。立法院衛環委員會1月19日初審通過修法草案，院會晚間通過三讀通過藥事法、藥害救濟法部分條文修正。

藥事法第27條之2，明定藥商持有藥證，就應將許可證藥品製造、輸入及供應情形，定期向中央衛生主管機關申報，而第27條之3則要求中央衛生主管機關，知道有藥品供應不足時，就得將該情形登錄在公開網站， 得專案核准該藥品或其替代藥品製造或輸入，且不受第39條規定限制。

為因應緊急或重大影響公共衛生事件，藥事法第27條之3第2項也訂定，中央衛生主管機關可在缺藥時，限制有藥證或有專案核准製造、輸入藥品，其供應範圍、期間、數量、對象或其他限制措施。

藥事法第96條之1增訂罰則，藥商違反第27條之3第2項規定，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，屆期未改善者，按次處罰。

藥害救濟法修法第3條及第28條完備藥害救濟制度，增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足，因應緊急或重大影響公共衛生情事，得專案核准製造或輸入藥品，將其納入適用藥害救濟制度，保障民眾用藥權益。

藥品 藥害救濟 立法院 行政院

延伸閱讀

國民黨宜蘭縣長選舉提名 張勝德、吳宗憲共識2月底前完成民調

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

台64線丟包案 交通部出手了：車隊應負管理責任 最重可停業

助理費修法今有望闖關 黃國昌：民眾黨團將提修正動議

相關新聞

立院通過中天條款等法案 政院批倒退式修法 將採合法合憲救濟手段

立法院本會期最後一天，通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法，閣揆卓榮...

防缺藥重演…立院三讀藥事法、藥害救濟法 保障民眾用藥權益

立法院院會今三讀通過藥事法、藥害救濟法部分條文修正，修法重點讓中央衛生主管機關，掌握必要藥品供應情形、穩定藥品供應、完...

立院組織法三讀！助理費為立委補助下屆適用 藍委：盼受到更多尊重

助理費修法引發外界質疑，替涉入詐領助理費立委除罪化。立法院今天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務...

中天不適用？立院三讀通過「衛廣法修正案」 NCC這樣說

立法院會今天三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍...

「還以公道」黨產條例修正 救國團被排除政黨附隨組織：內心充滿感謝

立法院會今三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行...

助理費修法民眾黨團提再修正動議 譏綠委冗長發言「表決依舊會進行」

立法院今朝野協商國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正案，綠營在院會發動車輪戰冗長發言。民眾黨立法院黨團指出，他們已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。