「還以公道」黨產條例修正 救國團被排除政黨附隨組織：內心充滿感謝

立法院會今三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行日、即民國105年8月10日起適用。對此，救國團表示，此次修法不僅還以救國團公道，更展現台灣法治社會尊重歷史事實、正當法律程序與比例原則的核心價值。

救國團主任葛永光說，這次修法不僅攸關救國團多年來被錯置的組織定位，更直接影響數千名同仁及長期無私奉獻的志工夥伴。救國團十餘年來在高度不確定與壓力下仍堅守公益崗位，持續為青年與社會服務，如今法制逐步回歸理性，讓大家能更安心地投入公益行動，內心充滿感謝與珍惜。

他強調，救國團在法律與歷史事實上，皆非政黨附隨組織，而是一個依法成立、長期在國家體制下推動青年培育與社會服務的公益團體。救國團早期受政府委託，配合國家政策推動各項青年教育與社會服務工作，歷來培育無數包括不同黨派人士優秀人才，轉型為民間團體後，救國團在人事、財務及業務運作上均獨立自主，所有場地依法承租，相關資產依法律取得，部分爭議事項也透過司法程序處理，符合法治國家應有的制度運作方式，實不應以意識形態簡化歷史或逕以行政手段強行處分。

葛永光說，此次修法是制度層面的重要修正，不僅為救國團還以公道，更展現台灣法治社會尊重歷史事實、正當法律程序與比例原則的核心價值。

救國團表示，近年救國團轉型為「以公益為主的服務型社會企業」，持續於全國各縣市推動捐血、關懷長者與弱勢家庭、照顧偏鄉學童、環境保護、扶助身障朋友及小農等多元公益行動，每逢重大災害動員青年志工投入救援與重建，結合社會善心資源協助災民度過難關，同時積極推動國際化發展，與日本、韓國等國際青年組織建立長期交流合作關係等。

葛永光指出，救國團服務能量持續擴大，未來也將持續秉持公益初心，深化青年培育、社會服務與國際交流，攜手社會各界，為台灣穩定發展與社會溫暖貢獻更大力量。