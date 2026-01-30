住宅法修正 國民黨團：搶救少子化、爭取青年居住正義

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天三讀通過「住宅法」部分條文修正案，國民黨與民眾黨委員一同合影。記者葉信菉／攝影
立法院今日三讀通過「住宅法」修正案，國民黨立院黨團發布新聞稿表示，在國民黨團委員積極努力推動下，展現強力修法意志，成功將「婚育優先」與「租賃透明」入法，為搶救少子化及爭取青年育兒家庭實質居住正義

國民黨團強調，為應對少子化國安危機，黨團積極主張並落實社會住宅應提供至少20%比率，優先出租給新婚2年內或育有未成年子女的家庭，讓年輕人「敢婚、願生、住得起」，減輕經濟壓力，讓社宅真正成為青年小家庭的堅強後盾。

國民黨團表示，為解決長期以來的租屋黑箱，國民黨團提案並經表決通過，明定主管機關應定期公布依型態及屋齡區分的「每坪」租金中位數及分位數，打破租屋黑箱。同時，黨團亦要求中央主管機關建置「全國統一社宅登記平台」，並於都市計畫檢討時評估社宅用地，確保供給量能與實際需求接軌。

國民黨團必須嚴正指出，民進黨政府企圖以「包租代管」灌水社宅數量。今日的修法只是國會「落實居住正義」的起點，賴政府仍必須對「承諾興建社宅13萬戶」跳票，負起應有的政治責任。

國民黨團表示，居住正義不應只是執政者口號，未來國民黨團將持續監督政府落實配套，守護國人居住正義，為打造更公平的居住環境而努力。

