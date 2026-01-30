立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

立法院今三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，於修法通過發言階段，國民黨立委游顥的一段話令在場民進黨立委怒斥，引爆議場衝突，國民黨立委王鴻薇、民進黨立委陳培瑜爭吵，民進黨立委吳思瑤突走向前跟王鴻薇發生肢體衝突。

立法院今在藍白人數優勢下，三讀通過不當黨產條例修正案，指救國團為行政院於1952年籌組成立，隸屬國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，並經公函認證，故增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，且溯及至條例施行日。

提案委員游顥在修法通過發言階段時表示，「不信真理喚不回，不容公益盡成灰」，救國團這次終於得到公道，許多公益人可以繼續大步向前，之前綠營說救國團之前辦活動就可占地，「讓我想到太陽花學運」。游顥此言一出，引起在場民進黨立委大聲斥責。

立法院長韓國瑜叫停時間，試圖維持現場秩序。民進黨立委王義川拿水壺狂敲桌子，在現場清晰可聽到敲擊聲。國民黨立委陳玉珍持手機走近錄影，王義川指著陳玉珍大罵「中國人走開啦！」

王鴻薇接著又與陳培瑜爭吵，吳思瑤則突然走向前跟王鴻薇互相推擠，王鴻薇也不甘示弱。其他在場委員見狀也紛紛向前勸架。游顥站在發言台上，不時回應針對他的攻擊。韓國瑜看見台下吵成一團，再次出言維持議場秩序。