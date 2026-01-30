快訊

美股早盤／三大指數齊跌！華許出線減輕Fed獨立性疑慮 Sandisk狂漲18%

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

聽新聞
0:00 / 0:00

黨產條例修正！救國團可被排除政黨附隨組織 婦聯會1原因不適用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
婦聯會主委雷倩。圖／聯合報資料照
婦聯會主委雷倩。圖／聯合報資料照

立法院今三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，救國團被認為是國民黨附隨組織，但因曾隸屬國家，可被排除在政黨附隨組織外。婦聯會主委雷倩受訪表示，此項修法不適用婦聯會，持續在法院以證據闡明，婦聯會非由國民黨出資或捐助，也從未受國民黨支配或控制，不應被黨產會納入附隨組織。

立法院今三讀通過不當黨產條例修正案，指救國團為行政院於1952年籌組成立，隸屬國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，並經公函認證，故增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，且溯及至條例施行日。

關於此項修法是否可適用於婦聯會，雷倩表示，婦聯會從未隸屬於國家，所以不適用這項修正案。她認為不當黨產條例是一部惡法，黨產會利用這部惡法，恣意擴張解釋，任意將原不屬於國民黨附隨組織的公益團體或社團納入。任何能限縮行政權任意擴張解釋的修法，都樂觀其成。

至於婦聯會目前是否有進一步的救濟手段，雷倩強調，會持續在法院中，以白紙黑字的證據闡明，婦聯會並非由國民黨出資或捐助，也從未受國民黨支配或控制，不應被黨產會納入附隨組織。

黨產會 婦聯會 國民黨 救國團 國防部 立法院

延伸閱讀

派誰出戰？國民黨宜蘭縣長提名人選 2月底前完成電話民調

三讀黨產條例修正案…救國團排除政黨附隨組織 葛永光高喊：沉冤得雪

徐欣瑩轉支持國民黨「開放參選」 綠營最強對手鄭朝方看法曝

藍白聯手！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

相關新聞

立院通過中天條款等法案 政院批倒退式修法 將採合法合憲救濟手段

立法院本會期最後一天，通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法，閣揆卓榮...

防缺藥重演…立院三讀藥事法、藥害救濟法 保障民眾用藥權益

立法院院會今三讀通過藥事法、藥害救濟法部分條文修正，修法重點讓中央衛生主管機關，掌握必要藥品供應情形、穩定藥品供應、完...

立院組織法三讀！助理費為立委補助下屆適用 藍委：盼受到更多尊重

助理費修法引發外界質疑，替涉入詐領助理費立委除罪化。立法院今天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務...

中天不適用？立院三讀通過「衛廣法修正案」 NCC這樣說

立法院會今天三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍...

「還以公道」黨產條例修正 救國團被排除政黨附隨組織：內心充滿感謝

立法院會今三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行...

助理費修法民眾黨團提再修正動議 譏綠委冗長發言「表決依舊會進行」

立法院今朝野協商國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正案，綠營在院會發動車輪戰冗長發言。民眾黨立法院黨團指出，他們已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。