三讀黨產條例修正案…救國團排除政黨附隨組織 葛永光高喊：沉冤得雪

立法院今三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，被認為是國民黨附隨組織的救國團將可被排除在政黨附隨組織外。救國團主任葛永光今受訪直呼四個字「沉冤得雪」，表示救國團為跨黨派組織，盼台灣不要生活在仇恨跟偏見之中，一起為下一代努力。

立法院今三讀通過不當黨產條例修正案，指救國團為行政院於1952年籌組成立，隸屬國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，並經公函認證，故增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，且溯及至條例施行日。

葛永光說，對救國團來講，感覺好像「沉冤得雪」，還救國團公道，令他想起李白的詩，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。 這些年來救國團被打壓、汙衊，但從來沒有停止前進腳步，仍然擴大服務，讓更多民眾、年輕人來接受服務。今日修法通過，感覺重獲自由。

葛永光表示，救國團成立時是行政院成立，隸屬國防部，連法院都已確認救國團成立是為政府組織，黨產會在官網上也同意、承認救國團成立是政府組織。政府組織怎麼會是國民黨的附隨組織？所以我想今天這個案子通過，就是還救國團一個公道吧！

葛永光表示，救國團本就是跨黨派的組織，民進黨義工不少，在救國團裡，都是不分黨派一起做公益，為老百姓服務，救國團應是各黨派共同支持的團體，今後救國團仍秉持此原則跟方向，就是一個跨黨派、跨族群、跨宗教、跨階級，希望救國團扮演凝聚社會團結、強化社會韌性的角色。

葛永光強調，感謝國民黨、民眾黨立委的支持，他知道也有些民進黨立委、義工對救國團也是支持的，用不同的方式來表達。他呼籲，台灣不要生活在仇恨跟偏見之中，面對環境惡劣，外在的壓力、挑戰大，兩岸危機升高，應拋開仇恨跟偏見，一起努力為台灣未來、為下一代努力。