公布每坪租金價格？三讀通過住宅法修正案 內政部：尚須研議申請規範

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀通過住宅法部分條文修正案，擴大對青年及婚育家庭之居住照顧，提供至少20%社會住宅出租予新婚2年內或育有未成年子女家庭。圖／聯合報系資料照片
立法院今三讀通過住宅法部分條文修正案，內政部表示，感謝立院立委及朝野黨團支持，但要求公布每坪租金價格部分，因現行租金補貼案件中，分租套、雅房比例偏高，實際面積資料的提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範等事宜，須審慎處理。

內政部長劉世芳感謝立法院全體委員及朝野黨團支持，共同完成修法作業。劉世芳表示，政府推動租金補貼、包租代管及多元興辦社會住宅三軌政策，照顧弱勢族群與婚育家庭決心不變；但她也指出，推動社會住宅政策，中央與地方的責任同樣重要，未來會持續與各縣市政府共同努力，達到照顧百萬戶租屋家庭的目標，落實「住者適其屋」之精神。

劉世芳表示，此次修法中朝野有共識的部分，包括擴大對青年及婚育家庭之居住照顧，提供至少20%社會住宅出租予新婚2年內或育有未成年子女家庭；以及建置社會住宅申請登記平台，以利民眾掌握全國社會住宅招租資訊，並據以持續精進社宅政策。

內政部指出，有關新增第19條之1及修正第52條，要求包租物件應達總量之50%，且補助包租案出租人金額不少於代管案之2.5倍，正凸顯社會包租代管住宅符合住宅法第19條所定社宅範疇。未來內政部將持續偕同地方政府，共同提升社會住宅包租案件數量，以實質協助經濟及社會弱勢租戶。

內政部表示，關於修正第47條，明定優先運用租金補貼、包租代管案件資料，依住宅型態及屋齡定期公布租金中位數資訊，與本部自2024年中起已定期發布的租金統計作法一致。只是要求公布每坪租金價格部分，因現行租金補貼案件中，分租套、雅房比例偏高，實際面積資料之提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範等事宜，須審慎處理，才能實質促進租賃住宅市場資訊透明與健全發展，而不造成地方縣市政府第一線執行同仁的嚴重負擔。

社會住宅 內政部 租金補貼 劉世芳 立法院 住宅法

