立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在藍白席次優勢下也聯手通過。此外，衛星廣播電視業者的執照效期從6年延長為9年，比照「無線廣播電視法」及「有線廣播電視法」。

衛廣法修法後，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。被外界質疑是為個案中天電視台的解套修法。

新法也放寬換照審查，包括符合受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請；若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間2年，屆期未完成者得申請延長1次，還未完成改正得駁回其申請。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，有關衛廣法修法，講白了就是「中天條款」，民進黨團無法接受。國民黨立委羅智強表示，這次修法不是為特定媒體修法，而是從中天案例可見NCC非常專斷，不予換照處分過程行政程序不合法，實施理由也具爭議，修法通過之後，不只是特定電視台，相信很多電視台業者都會支持。