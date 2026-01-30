快訊

美股早盤／三大指數齊跌！華許出線減輕Fed獨立性疑慮 Sandisk狂漲18%

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

聽新聞
0:00 / 0:00

助理費修法今有望闖關 黃國昌：民眾黨團將提修正動議

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨8名立委中有6人將卸任，今一同開記者回顧過去2年歷程。記者劉懿萱／攝影
民眾黨8名立委中有6人將卸任，今一同開記者回顧過去2年歷程。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委陳玉珍提助理費修法引發國會助理反彈喊卡，國民黨立委牛煦庭自提版本，昨協商破局。民眾黨主席黃國昌說，針對牛煦庭版本民眾黨團會提修正動議，刪除婚喪喜慶部分。

黃國昌今上午主持黨團記者會，他說針對牛煦庭版本，民眾黨團會提修正動議，支持助理費制度化，給助理更好的待遇，因此針對立法院組織法第32條的修正動議，包括助理專業加給、資深加給、健檢、年終、在職進修費用，但刪除牛版婚喪喜慶部分，因為依據立法院估算，金額太高了。

黃國昌說，立法院估算牛版在極端情況下會到8億，而婚喪喜慶占其中6億，因此黨團版本將婚喪喜慶刪除，這次修法後助理待遇提高，每年增加2億是合理的，且為避免被指立委自肥，下一屆國會才會實施。

黃國昌批評，過去這段時間民進黨側翼，鋪天蓋地洗修立法院組織法是除罪化，散播假訊息、認知作戰，法案哪一個字寫到除罪化？因為支持民進黨就可以散播假訊息嗎？

黃國昌 立法院 牛煦庭 民眾黨 助理費

延伸閱讀

柯文哲脫口「藍白分」 牛煦庭：心直口快非新聞 藍白合作才制衡民進黨

立委助理費修法明恐闖關 牛煦庭堅持自提版：不會借屍還魂

重掌黨權？柯文哲：只是做人才培訓別想太多

稱「藍白分」比「藍白合」重要 柯文哲：分工合作擅長事情

相關新聞

立院通過中天條款等法案 政院批倒退式修法 將採合法合憲救濟手段

立法院本會期最後一天，通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法，閣揆卓榮...

防缺藥重演…立院三讀藥事法、藥害救濟法 保障民眾用藥權益

立法院院會今三讀通過藥事法、藥害救濟法部分條文修正，修法重點讓中央衛生主管機關，掌握必要藥品供應情形、穩定藥品供應、完...

立院組織法三讀！助理費為立委補助下屆適用 藍委：盼受到更多尊重

助理費修法引發外界質疑，替涉入詐領助理費立委除罪化。立法院今天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務...

中天不適用？立院三讀通過「衛廣法修正案」 NCC這樣說

立法院會今天三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍...

「還以公道」黨產條例修正 救國團被排除政黨附隨組織：內心充滿感謝

立法院會今三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行...

助理費修法民眾黨團提再修正動議 譏綠委冗長發言「表決依舊會進行」

立法院今朝野協商國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正案，綠營在院會發動車輪戰冗長發言。民眾黨立法院黨團指出，他們已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。