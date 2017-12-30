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賴揆的第一個會期結束 盼行政、立法團結合作

2017-12-30 00:28聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院第九屆第四會期最後一次院會，照例進行法案清倉，29日院會一口氣通過32項法案，會後行政院長賴清德親自到立院致意。賴清德說，本會期在立法院及行政院共同努力下，通過多項重要法案，對於行政院政務推動有相當大的助益，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、各黨團及所有委員的支持與辛勞。

賴清德指出，立法、政策與預算是推動國家進步的三股力量，本會期感謝朝野委員支持，順利通過多項法案審議，未來希望立法院與行政院團結打拚、攜手合作，一起為台灣的繁榮與成長努力，讓國家持續前進，共創更繁榮安定、幸福的美麗家園。

賴清德表示，期盼立法院持續給予支持及協助，能夠在臨時會順利通過「107年度中央政府總預算案」、「勞動基準法部分條文修正草案」、「所得稅法部分條文修正草案」等行政院重要法案。

行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，立法院本會期計通過91項議案，其中包括26項行政院優先法案，成果豐碩。在公義社會轉型正義方面，如「促進轉型正義條例」、「公民投票法部分條文修正案」、「政黨法」及「國家人權博物館組織法」等。在教育改革方面，通過「偏遠地區學校教育發展條例」及「實驗教育三法」。在落實居住正義方面，通過「租賃住宅市場發展及管理條例」。

徐國勇指出，在振興經濟方面，通過「106年度中央政府總預算案附屬單位預算及中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算案」、「產業創新條例部分條文修正案」及「證券投資信託及顧問法部分條文修正草案」等。在智慧國家、法規鬆綁方面，通過「外國專業人才延攬及僱用法」、「金融科技創新實驗條例」。在綠能矽島方面，通過「海關進口稅則修正案」及「貨物稅條例修正案」，鼓勵太陽光電發展。

徐國勇也說，在文化台灣方面，通過「客家基本法」，建立客家語言與文化的永續發展。此外，在推動幸福家園方面，通過「藥事法部分條文修正案」及「長期照顧服務機構法人條例」等法案。

行政院長賴清德。圖／中央社資料照
行政院長賴清德。圖／中央社資料照
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立法院賴清德徐國勇
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